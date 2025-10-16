Dhruv Rathee ने शाह रुख खान के पान मसाला ऐड पर उठाए सवाल, कहा - 'बिलेनियर होकर भी ये काम...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों खबर आई थी कि शाह रुख खान (Shah rukh Khan) दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता हैं। एक्टर की कुल संपत्ति लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है। अब इस मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'जवान' अभिनेता की कुल संपत्ति और एक साल में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले संभावित धन के बारे में बात की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितनी है शाह रुख खान की संपत्ति? वीडियो में ध्रुव राठी कहते हैं, "शाह रुख खान (Shah rukh Net worth) अब एक अरबपति बन चुके हैं। सही सुना आपने! न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। रुपयों में कहा जाए तो करीब 12,400 करोड़ रुपये होते हैं। जानते हो कितना पैसा है ये? इसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है।"