Dhruv Rathee ने शाह रुख खान के पान मसाला ऐड पर उठाए सवाल, कहा - 'बिलेनियर होकर भी ये काम...'
यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर ग्लोबल आइकन शाहरुख खान पर तीखा हमला किया है। ध्रुव का कहना है कि अरबपति होने के बावजूद सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे हानिकारक पदार्थों का विज्ञापन करना शाह रुख खान को शोभा नहीं देता।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों खबर आई थी कि शाह रुख खान (Shah rukh Khan) दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता हैं। एक्टर की कुल संपत्ति लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है। अब इस मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'जवान' अभिनेता की कुल संपत्ति और एक साल में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले संभावित धन के बारे में बात की।
कितनी है शाह रुख खान की संपत्ति?
वीडियो में ध्रुव राठी कहते हैं, "शाह रुख खान (Shah rukh Net worth) अब एक अरबपति बन चुके हैं। सही सुना आपने! न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। रुपयों में कहा जाए तो करीब 12,400 करोड़ रुपये होते हैं। जानते हो कितना पैसा है ये? इसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है।"
कहां-कहां करते हैं खर्च?
उन्होंने आगे बताया कि अगर यह रकम बैंक में रखी जाए तो शाह रुख को कितना ब्याज मिल सकता है। राठी ने आगे बताया कि शाह रुख एक साल में अपनी लग्जरी लाइफ पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, प्राइवेट जेट खरीदना और उसका रखरखाव करना, छुट्टियां मनाना, और भी बहुत कुछ। उन्होंने दावा किया कि इतना खर्च करने के बाद भी शाह रुख के पास काफी पैसा बच जाएगा।
My question to Shah Rukh Khan.@iamsrk pic.twitter.com/MZjCbsIkjx— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 15, 2025
क्या थी शाह रुख की मजबूरी?
इतना सब कहने के बाद उन्होंने शाह रुख द्वारा किए जा रहे पान मसाला के ऐड पर सवाल किए। वीडियो के अंत में, उन्होंने एक पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए सुपरस्टार से सवाल किया। राठी ने कहा, "मेरा शाह रुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी की पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हैं?"
आपको ये नहीं करना चाहिए- ध्रुव
ध्रुव राठी ने शाह रुख खान द्वारा पान मसाला के विज्ञापन से कमाए जा रहे 100 से 200 करोड़ रुपये को बताया कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। राठी ने कहा,"सवाल ये है कि आपको एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपये की जरूरत भी है? अपने अंदर झाक कर ईमानदारी से ये सवाल पूछो। क्या कीजिएगा इतनी धन राशि का? और दूसरी तरफ सोच कर देखो, देश के शीर्ष अभिनेता अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा, तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा?
