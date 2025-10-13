‘द बैड्स आफ बॉलीवुड’ के बाद चमकी Raghav Juyal की किस्मत, हाथ लगी शाह रुख खान की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई। कभी अपने अनोखे डांस स्टाइल से चर्चा में आए राघव जुयाल अब अभिनय की दुनिया में छा जाने के लिए कर रहे हैं भरपूर प्रयास। सधे कदमों से आगे बढ़ रहे राघव ने प्रियंका सिंह के साथ साझा की अपनी योजनाएं। कलाकार का आत्मविश्वास ही उसे आगे लेकर जाता है। ‘किल’ फिल्म से अभिनय में पहचान बनाने वाले अभिनेता राघव जुयाल का मानना है कि वह अगर किसी सीन में एक कोने में भी खड़े होंगे, तो पूरा ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं।

पिछले दिनों शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली के तहत बनीं वेब सीरीज ‘द बैड्स आफ बॉलीवुड’ में दोस्त की भूमिका में दिखे राघव को इस रोल के लिए सराहना तो मिली, लेकिन लीड रोल करने के बाद दोस्त का रोल करते समय क्या उन्हें हिचकिचाहट हुई? इस पर राघव कहते हैं ‘कई लोगों ने कहा कि तुम्हें लीड में ले रहे हैं, फिर तुम यह रोल क्यों कर रहे हो। मैंने उनसे यही कहा कि आप शो आने दो, पब्लिक मुझे बनाएगी। वैसे भी कलाकार को स्टार पब्लिक बनाती है, निर्देशक-निर्माता नहीं। मैं काम ऐसा करूंगा कि हर जगह छा जाऊं।

मेरे सिर पर किसी निर्माता का हाथ नहीं है, मुझे ऐसे ही काम करके अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। अगर मैं कोने में भी खड़ा हूं, तो ऐसा काम कर दूंगा कि पूरी दुनिया उसी कोने को देखेगी। मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है। अब अगर देहरादून से आया हूं, तो खुद को साबित करूंगा। मैं जब शाह रुख (खान) साहब का सफर देखता हूं, उन्होंने भी 'सर्कस', 'फौजी' धारावाहिक किए थे और वह किंग खान बन गए, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं।' उनके जैसा कोई नहीं शूटिंग के दौरान शाह रुख खान द्वारा की गई तारीफ को भी राघव भूले नहीं हैं।

वह बताते हैं, ‘शाह रुख सर मेरा सफर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वह दौर देखा है। मैंने ‘द बैड्स ऑफ बालीवुड’ के सेट पर एक शाट दिया था, जिसमें वह भी थे। शॉट के बाद सबने तालियां बजाईं, सर ने आकर मेरे माथे को चूमा और कहा तुम कमाल हो। उनमें इनसिक्योरिटी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है, वह कैमरा उसी पर रखने के लिए कहते हैं। ऐसा केवल शाह रुख खान ही कर सकते हैं। उन्होंने इस शो की वजह से मुझे एक और फिल्म दे दी है।’

क्या ‘किंग’ फिल्म में दिखेंगे राघव? इस पर राघव कहते हैं. ‘मैंने फिल्म का नाम नहीं लिया है, बाकी मैं उसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। मैं तेलुगु फिल्म अभिनेता नानी के साथ पैन वर्ल्ड फिल्म ‘द पैराडाइस’ कर रहा हूं। मेरा तेलुगु डेब्यू है। मैं तीन पैन वर्ल्ड फिल्म कर रहा हूं। धीरे-धीरे इस इंडस्ट्री में अपना सिस्टम सेट करना है। फार्मूला यही है कि बस अपना काम करो।’ पहाड़ काबू करते हैं उड़ान राघव आगे कहते हैं, ‘मेरा यहां कोई गाडफादर नहीं है।

मुझे 15 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं। इस इंडस्ट्री में हमेशा अगला कदम लेना पड़ता है। बाकी मैं जब काम नहीं कर रहा होता हूं, तो अपने एक्टिंग कोच के पास या अपने घर देहरादून चला जाता हूं। मेरा परिवार, दोस्त मुझे स्टारडम से दूर अपनी हदों में रखते हैं। पहाड़ों में ऐसा होता है कि अगर लकड़ी भी लानी है, तो नीचे वाले इलाके से लानी पड़ती है। मैं अगर घर पर हूं, तो मुझे ही दो किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ता है।