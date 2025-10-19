बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के तीन खान का होगा राज? सलमान खान ने शाह रुख-आमिर संग अपकमिंग मूवी को लेकर कही ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के तीन खान शाह रुख खान, आमिर खान और सलमान खान सिनेमा के वो स्टार्स हैं जिन्हें एक साथ देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीनों न केवल अपने अभिनय बल्कि अपनी यारी के लिए भी जाने जाते हैं। यूं तो सलमान ने आमिर और शाह रुख ने सलमान के साथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन कभी भी तीनों एक साथ बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं।

शाह रुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ किसी फिल्म में देखना उनके चाहने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों खान भी एक साथ फिल्म करने के लिए बेताब हैं। मगर अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है जिसमें दोनों एक साथ नजर आ सके। अब एक बार फिर तीनों खान ने एक साथ मूवी करने पर बात की है।

तीनों खान की अपकमिंग मूवी दरअसल, तीनों खान सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय फॉरम में शामिल हुए और अपनी जर्नी के बारे में बात की। शाह रुख खान ने तीनों खान की फिल्म को एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा, "काफी समय हो गया है। मैं विनम्र रहा हूं। मैं बहुत अच्छा और दयालु रहा हूं। मुझे कहना होगा कि अगर हम तीनों किसी प्रोजेक्ट में हैं तो वह अपने आप में एक सपना है। उम्मीद है कि यह कोई बुरा सपना नहीं होगा, इंशाअल्लाह।"