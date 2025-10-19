बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के तीन खान का होगा राज? सलमान खान ने शाह रुख-आमिर संग अपकमिंग मूवी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड के तीन खान- शाहरुख, आमिर और सलमान सऊदी अरब के जॉय फोरम में एक साथ नजर आए, जहां उन्होंने एक फिल्म में साथ काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। काफी समय से तीनों एक साथ काम करने के लिए बेताब हैं, लेकिन एक चीज बाधा बन रही है। अब तीनों ने फिर से मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के तीन खान शाह रुख खान, आमिर खान और सलमान खान सिनेमा के वो स्टार्स हैं जिन्हें एक साथ देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीनों न केवल अपने अभिनय बल्कि अपनी यारी के लिए भी जाने जाते हैं। यूं तो सलमान ने आमिर और शाह रुख ने सलमान के साथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन कभी भी तीनों एक साथ बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं।
शाह रुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ किसी फिल्म में देखना उनके चाहने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों खान भी एक साथ फिल्म करने के लिए बेताब हैं। मगर अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है जिसमें दोनों एक साथ नजर आ सके। अब एक बार फिर तीनों खान ने एक साथ मूवी करने पर बात की है।
तीनों खान की अपकमिंग मूवी
दरअसल, तीनों खान सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय फॉरम में शामिल हुए और अपनी जर्नी के बारे में बात की। शाह रुख खान ने तीनों खान की फिल्म को एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा, "काफी समय हो गया है। मैं विनम्र रहा हूं। मैं बहुत अच्छा और दयालु रहा हूं। मुझे कहना होगा कि अगर हम तीनों किसी प्रोजेक्ट में हैं तो वह अपने आप में एक सपना है। उम्मीद है कि यह कोई बुरा सपना नहीं होगा, इंशाअल्लाह।"
शाह रुख खान ने आगे कहा, "जब भी हमें कोई मौका मिलता है, कोई कहानी मिलती है तो हम हमेशा साथ बैठते हैं, जब भी आमिर, सलमान और मैं साथ होते हैं... मैं उनके साथ एक ही मंच पर होने के लिए आभारी महसूस करता हूं।"
सलमान ने खोली शाह रुख की पोल
शाह रुख के बयान के बाद सलमान खान ने मजे लेते हुए कहा, "तो शाह रुख के पास एक बात है। वो बार-बार कहते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो इसे यहां कहें। कोशिश करके यहां कहें कि कोई भी हम तीनों को एक साथ एक फिल्म में अफॉर्ड नहीं कर सकता है। बोलो।" शाह रुख ने जवाब दिया, "मैं इसे सऊदी अरब में नहीं कहना चाहता क्योंकि सब उठकर कहेंगे, 'हबीबी, हो गया, हो गया, हो गया।'"
आमिर खान ने कहा कि तीनों स्टार्स एक साथ फिल्म करने के लिए तैयार हैं और वो भी इमोशनली। बस उन्हें एक बढ़िया स्क्रिप्ट का इंतजार है। तीनों के लिए स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है।
