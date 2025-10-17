'मैं भी फिल्मी परिवार से..' इंटरनेशनल मंच पर Shah Rukh Khan ने क्यों कहा ऐसा? देखते रह गए सलमान और आमिर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान रियाद में होय फोरम 2025 में एक साथ आए। इंटरटेनशनल मंच पर तीनों खान को एक साथ देखना उनके फैंस के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। इसी बीच शाह रुख खान ने स्टेज पर कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर फैंस दंग रह गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सलमान ने की शाह रुख की तारीफ रियाद में आयोजित जॉय फॉरम में तीनों खान ने अपने करियर, फिल्म इंडस्ट्री और अन्य विषयों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सलमान खान ने बताया कि हालांकि वह और आमिर फिल्मी परिवारों से हैं, लेकिन शाहरुख खान ने दिल्ली से बाहर होने के बावजूद सुपरस्टारडम हासिल किया। सलमान की तारीफ पर शाहरुख ने दिल खोलकर प्रतिक्रिया दी जिससे उनके फैंस दंग रह गए।

View this post on Instagram A post shared by SRK King Universal 🇵🇰 (@srk_king_universal) बातचीत के दौरान शाहरुख ने तीनों खानों को एक साथ एक फिल्म में लाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'अगर हम तीनों किसी प्रोजेक्ट में हों, तो यह अपने आप में एक सपना है'। उन्होंने आगे कहा कि वह सलमान खान और आमिर खान को उनके काम और उनके द्वारा देखे गए उतार-चढ़ाव के कारण अपना आदर्श मानते हैं।