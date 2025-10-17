'मैं भी फिल्मी परिवार से..' इंटरनेशनल मंच पर Shah Rukh Khan ने क्यों कहा ऐसा? देखते रह गए सलमान और आमिर
रियाद में जॉय फोरम के स्टेज पर सलमान खान ने शाहरुख खान की तारीफ की, क्योंकि एक फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद उन्होंने इतनी स्टारडम हासिल की। वहीं इस बात पर शाहरुख के दिल को छू लेने वाले जवाब ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान रियाद में होय फोरम 2025 में एक साथ आए। इंटरटेनशनल मंच पर तीनों खान को एक साथ देखना उनके फैंस के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। इसी बीच शाह रुख खान ने स्टेज पर कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर फैंस दंग रह गए।
सलमान ने की शाह रुख की तारीफ
रियाद में आयोजित जॉय फॉरम में तीनों खान ने अपने करियर, फिल्म इंडस्ट्री और अन्य विषयों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सलमान खान ने बताया कि हालांकि वह और आमिर फिल्मी परिवारों से हैं, लेकिन शाहरुख खान ने दिल्ली से बाहर होने के बावजूद सुपरस्टारडम हासिल किया। सलमान की तारीफ पर शाहरुख ने दिल खोलकर प्रतिक्रिया दी जिससे उनके फैंस दंग रह गए।
शाह रुख की बात पर खुशी से झूमे फैंस
जॉय फोरम 2025 में बोलते हुए, सलमान खान ने फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद शाहरुख खान की जबरदस्त कामयाबी की तारीफ की। सलमान ने कहा, 'आमिर फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और मैं भी। लेकिन यहां मौजूद ये शख्स (शाहरुख खान) फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। वो दिल्ली से आए थे। इस पर शाह रुख ने तुरंत कहा, 'क्या मैं सलमान की बात बीच में बोल सकता हूं? मैं भी एक फिल्मी परिवार से हूं। सलमान का परिवार मेरा परिवार है। आमिर का परिवार मेरा परिवार है। इसीलिए मैं एक स्टार हूं। उनके इस विनम्र जवाब पर उनके फैंस खुशी से झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
बातचीत के दौरान शाहरुख ने तीनों खानों को एक साथ एक फिल्म में लाने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'अगर हम तीनों किसी प्रोजेक्ट में हों, तो यह अपने आप में एक सपना है'। उन्होंने आगे कहा कि वह सलमान खान और आमिर खान को उनके काम और उनके द्वारा देखे गए उतार-चढ़ाव के कारण अपना आदर्श मानते हैं।
शाहरुख ने कहा, 'ये लोग प्रेरणादायक हैं और कहीं न कहीं मैं सचमुच आभारी हूं कि मुझे उनके साथ एक ही मंच, एक ही घर में बैठकर बातचीत करने का मौका मिला। इसलिए अगर हम किसी फिल्म के लिए साथ आ पाते हैं, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, तो हमें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी को निराश न करे'।
