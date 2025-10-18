'मेरी बेटी ने सीडी तोड़...'Shah rukh Khan की इस एक्ट्रेस ने कोयला में दिया था न्यूड सीन, खूब हुआ था बवाल
90 के दशक में बॉलीवुड बिल्कुल अलग था। फिल्म निर्माता 'पारिवारिक मनोरंजन' के दायरे में ही रहकर फिल्में बनाते थे। फिर 1997 में राकेश रोशन ने बड़ा रिस्क लिया। इस फिल्म के एक सीन के लिए दीपशिखा नागपाल की बहुत आलोचना हुई थी। एक्ट्रेस ने मूवी के लिए न्यूड सीन दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1997 में शाह रुख खान (Shah rukh Khan) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की एक फिल्म आई थी नाम था कोयला। इस मूवी को शाह रुख खान के रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा एक और सीन था जो कुछ कारणों से विवादों में रहा और जनाक्रोश का सामना करना पड़ा।
एक्ट्रेस ने शूट करवाया था न्यूड सीन
इस फिल्म में अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने एक सीन शूट करवाया था जिसमें वो बिना कपड़ों के नजर आ रही थीं। साल 1990 के दशक में बॉलीवुड का परिदृश्य अलग था, उस दौर में फिल्म निर्माता ज़्यादातर 'पारिवारिक मनोरंजन' वाली कहानियां बनाते थे और इसी पर उनका ध्यान रहता था। हालांकि, निर्देशक राकेश रोशन ने 1997 में आई अपनी फिल्म कोयला में इन सीमाओं को लांघ दिया। दीपशिखा नागपाल ने सारी हदें पार करते हुए न्यूड सीन शूट करवाया था।
यह भी पढ़ें- 'मैं भी फिल्मी परिवार से..' इंटरनेशनल मंच पर Shah Rukh Khan ने क्यों कहा ऐसा? देखते रह गए सलमान और आमिर
राकेश रौशन ने कैसे शूट किया था सीन
पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में दीपशिखा ने कोयला पर काम करने के अपने अनुभव पर बात की थी। दीपशिखा ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ते समय वे दंग रह गईं और सोच रही थीं कि राकेश रोशन इस सीन को कैसे फिल्माएंगे। उन्होंने बताया, "मैंने राकेश सर से पूछा, 'हम उस सीन की शूटिंग कब कर रहे हैं?' उन्होंने जवाब दिया, 'क्या तुम्हें सब कुछ याद है?' मैंने कहा, 'बिल्कुल।"
दीपशिखा ने खुद दिए निर्देश
दीपशिखा ने बताया कि इस सीन के पूरे शूट के दौरान उनकी मां उनके साथ सेट पर मौजूद थीं। दीपशिखा ने कहा कि मैंने अपनी मां को आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता मत करो सब ठीक होगा। इसके बाद दीपशिखा ने राकेश रोशन से कहा कि वे कैमरे को कंधे के लेवल पर रखें, ताकि उनका ट्यूब टॉप दूसरे लोगों को न दिखे। इस तरह से ये सीन शूट हुआ और उस एंगल पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। दीपशिखा ने बताया कि सीन तो बहुत आराम से शूट हो गया और राकेश रोशन सर भी खुश थे कि उन्होंने इसे अच्छे से किया।
सीन पर हुआ था खूब हंगामा
फिल्म रिलीज होते ही इस सीन ने तहलका मचा दिया था। दीपशिखा से भी बहुत लोगों ने कहा और इस पर हंगामा क्रिएट हो गया। दीपशिखा ने कहा- 'मेरे करीबी लोग भी कहने लगे थे, 'ये क्या कर दिया? पर्दे पर कपड़े उतार दिए।' ये मेरे अपने लोग थे और मैं इस पर रोती थी।"
दीपशिखा ने आगे बताया कि उनकी बेटी ने कोयला की सीडी तोड़ दी थी और मैं सोच रही थी कि मैंने ये किया ही क्यों? ऐसा लगता था जैसे इस एक बात ने मेरे पूरे करियर को ढक दिया हो। लोगों ने इसे शर्मनाक बना दिया। बता दें कि दीपशिखा ने जब ये सीन किया था उस समय वो सिर्फ 20 साल की थीं और इस सीन में उनके साथ अमरीश पुरी थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।