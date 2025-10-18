'मेरी बेटी ने सीडी तोड़...'Shah rukh Khan की इस एक्ट्रेस ने कोयला में दिया था न्यूड सीन, खूब हुआ था बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1997 में शाह रुख खान (Shah rukh Khan) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की एक फिल्म आई थी नाम था कोयला। इस मूवी को शाह रुख खान के रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा एक और सीन था जो कुछ कारणों से विवादों में रहा और जनाक्रोश का सामना करना पड़ा।

एक्ट्रेस ने शूट करवाया था न्यूड सीन इस फिल्म में अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल ने एक सीन शूट करवाया था जिसमें वो बिना कपड़ों के नजर आ रही थीं। साल 1990 के दशक में बॉलीवुड का परिदृश्य अलग था, उस दौर में फिल्म निर्माता ज़्यादातर 'पारिवारिक मनोरंजन' वाली कहानियां बनाते थे और इसी पर उनका ध्यान रहता था। हालांकि, निर्देशक राकेश रोशन ने 1997 में आई अपनी फिल्म कोयला में इन सीमाओं को लांघ दिया। दीपशिखा नागपाल ने सारी हदें पार करते हुए न्यूड सीन शूट करवाया था।

दीपशिखा ने खुद दिए निर्देश दीपशिखा ने बताया कि इस सीन के पूरे शूट के दौरान उनकी मां उनके साथ सेट पर मौजूद थीं। दीपशिखा ने कहा कि मैंने अपनी मां को आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता मत करो सब ठीक होगा। इसके बाद दीपशिखा ने राकेश रोशन से कहा कि वे कैमरे को कंधे के लेवल पर रखें, ताकि उनका ट्यूब टॉप दूसरे लोगों को न दिखे। इस तरह से ये सीन शूट हुआ और उस एंगल पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। दीपशिखा ने बताया कि सीन तो बहुत आराम से शूट हो गया और राकेश रोशन सर भी खुश थे कि उन्होंने इसे अच्छे से किया।

सीन पर हुआ था खूब हंगामा फिल्म रिलीज होते ही इस सीन ने तहलका मचा दिया था। दीपशिखा से भी बहुत लोगों ने कहा और इस पर हंगामा क्रिएट हो गया। दीपशिखा ने कहा- 'मेरे करीबी लोग भी कहने लगे थे, 'ये क्या कर दिया? पर्दे पर कपड़े उतार दिए।' ये मेरे अपने लोग थे और मैं इस पर रोती थी।"