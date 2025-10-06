एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी, अयान को नहीं मिला कमरा... SRK के 'मन्नत' की इन्साइड डिटेल्स जान हो जाएंगे हैरान

शाहरुख खान का बंगला मन्नत मुंबई में एक टूरिस्ट प्लेस है। लोग बाहर से मन्नत के सामने फोटो खिंचवाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि मन्नत के अंदर जाने से पहले आपको किस तरह की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता। चलिए आपको SRK के बंगले के अंदर की डिटेल्स देते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की तरह उनका आलीशान बंगला मन्नत भी काफी मशहूर है। मुंबई के बांद्रा में स्थित उनका मन्नत (Mannat) टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां शाह रुख खान के फैंस आकर फोटोज क्लिक कराते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं।

शाह रुख खान का मन्नत बाहर से तो आलीशान लगता है, लेकिन अंदर से कैसा है, यह कोई नहीं जानता है। आज भी लोग जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर उनका बंगला अंदर से कैसा लगता है। हाल ही में राघव जुयाल ने अभिनेता के बंगले के अंदर की जानकारी दी है जो जानकर शायद आप हैरान रह जाए।

मन्नत गए थे राघव जुयाल राघव जुयाल ने शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उनकी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) में काम किया है। वह आर्यन के बुलाने पर उनके बंगले मन्नत भी गए थे और अब हालिया इंटरव्यू में उन्होंने उनके बंगले के बारे में अंदर की बात बताई है।

मन्नत में एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी एनडीटीवी के साथ बातचीत में राघव जुयाल ने बताया कि शाह रुख खान के बंगले में एयरपोर्ट जैसी टाइट सिक्योरिटी है। उनका कहना है कि उन्हें बंगले में जाने से पहले स्कैनर से गुजरना पड़ा जैसे एयरपोर्ट पर होता है, क्योंकि शुरू में किसी ने उन्हें नहीं पहचाना था। लोगों को लगा कि वह काम मांगने के लिए आए हैं।