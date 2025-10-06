Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी, अयान को नहीं मिला कमरा... SRK के 'मन्नत' की इन्साइड डिटेल्स जान हो जाएंगे हैरान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    शाहरुख खान का बंगला मन्नत मुंबई में एक टूरिस्ट प्लेस है। लोग बाहर से मन्नत के सामने फोटो खिंचवाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि मन्नत के अंदर जाने से पहले आपको किस तरह की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता। चलिए आपको SRK के बंगले के अंदर की डिटेल्स देते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    शाह रुख के मन्नत के अंदर के राज। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की तरह उनका आलीशान बंगला मन्नत भी काफी मशहूर है। मुंबई के बांद्रा में स्थित उनका मन्नत (Mannat) टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां शाह रुख खान के फैंस आकर फोटोज क्लिक कराते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाह रुख खान का मन्नत बाहर से तो आलीशान लगता है, लेकिन अंदर से कैसा है, यह कोई नहीं जानता है। आज भी लोग जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर उनका बंगला अंदर से कैसा लगता है। हाल ही में राघव जुयाल ने अभिनेता के बंगले के अंदर की जानकारी दी है जो जानकर शायद आप हैरान रह जाए।

    मन्नत गए थे राघव जुयाल

    राघव जुयाल ने शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उनकी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) में काम किया है। वह आर्यन के बुलाने पर उनके बंगले मन्नत भी गए थे और अब हालिया इंटरव्यू में उन्होंने उनके बंगले के बारे में अंदर की बात बताई है।

    मन्नत में एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी

    एनडीटीवी के साथ बातचीत में राघव जुयाल ने बताया कि शाह रुख खान के बंगले में एयरपोर्ट जैसी टाइट सिक्योरिटी है। उनका कहना है कि उन्हें बंगले में जाने से पहले स्कैनर से गुजरना पड़ा जैसे एयरपोर्ट पर होता है, क्योंकि शुरू में किसी ने उन्हें नहीं पहचाना था। लोगों को लगा कि वह काम मांगने के लिए आए हैं।

    यह भी पढ़ें- 'दिल्ली का लड़का हूं', Hema Malini ने उनके बालों में फेरी कंघी तो शाह रुख ने खा ली थी ये कसम

    Photo Credit - X

    बंगले में आर्यन के लिए नहीं है कमरा

    राघव जुयाल ने यह भी खुलासा किया कि आर्यन खान के पास मन्नत में कोई कमरा भी नहीं है। दरअसल, आर्यन को एक पूरा फ्लोर मिला हुआ है। इस बारे में एक्टर ने कहा, "गलती से मैंने आर्यन से पूछ लिया कि उसका कमरा कौन सा है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह शाहरुख खान का घर है। यहां कमरे नहीं, पूरी मंजिलें हैं। आर्यन हंसा और बोला, 'आओ ऊपर चलते हैं' और जाहिर है, एक मंजिल उनकी थी। हम वहां बैठे और खूब मस्ती की और बाद में हम उनके दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर गए।"

    राघव की मम्मी भी हो गई थीं एक्साइटेड

    राघव जुयाल ने आगे बताया कि जब उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि वह मन्नत गए थे तब उनकी मां ने सवालों के बौछार कर दिए। वह मन्नत के कमरे और लाइब्रेरी से जुड़े डिटेल्स जानने के लिए सवाल पूछने लगीं। तब राघव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह वहां ब्रोकर के तौर पर नहीं गए थे।

    यह भी पढ़ें- आर्यन खान की The Ba***ds Of Bollywood का दूसरा सीजन जल्द होगा रिलीज, रजत बेदी का बड़ा खुलासा