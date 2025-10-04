Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दिल्ली का लड़का हूं', Hema Malini ने उनके बालों में फेरी कंघी तो शाह रुख ने खा ली थी ये कसम

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    शाह रुख खान अगर आज बॉलीवुड पर राज करते हैं तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं हेमा मालिनी को जाता है। वहीं हैं जो दिल्ली के एक चार्मिंग लड़के को मायानगरी मुंबई में लेकर आईं। एक बार तो शाह रुख खान के सिर में जब हेमा मालिनी ने कंघी फेरी थी तो बादशाह खान ने एक ऐसी कसम खाई थी जिसे वह आज भी निभा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जब हेमा मालिनी की खातिर शाह रुख खान ने खाई थी कसम/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक से आज Gen-z के जमाने तक शाह रुख खान को उनकी जगह से कोई भी नहीं हिला पाया है। उनका क्रेज अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। 'किंग' खान को बॉलीवुड में लाने वाली एक्ट्रेस अगर कोई हैं तो वह हेमा मालिनी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेमा मालिनी वह एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने शाह रुख खान को उनकी पहली फिल्म 'दिल आशना है' ऑफर की थी। फिल्म के निर्देशन की कमान 'ड्रीम गर्ल' ने ही संभाली थी। शाह रुख खान ने एक बार ये बताया था कि जब हेमा मालिनी ने पहली बार उन्हें फिल्म ऑफर की थी, तो उनसे क्या कहा था। इतना ही नहीं, जब शोले एक्ट्रेस ने खुद उनके सिर पर कंघी फेरी, तब तो एक्टर ने एक बड़ी कसम ही खा ली थी। क्या थी वह कसम चलिए आपको बताते हैं।

    शाह रुख ने खा ली थी ये कसम

    अपने शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए शाह रुख खान ने आप की अदालत में बताया था। उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी ने जब उन्हें काम के लिए पहली बार बुलाया था, तो कहा था, "तुम्हें मेकअप और बाकी चीजें करनी पड़ेगी"। हालांकि, इंडस्ट्री में नए होने की वजह से शाह रुख खान इस चीज के लिए श्योर नहीं थे और उन्होंने ड्रीम गर्ल से कहा था, "मैं दिल्ली का लड़का हूं और मुझे मेकअप के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है"।

    यह भी पढ़ें- जीरो नहीं Shah Rukh Khan के करियर की ये है सबसे बड़ी फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे सिर्फ 57 लाख रुपए

    जवान एक्टर ने उस इंसिडेंट को भी याद किया, जब हेमा मालिनी ने कंघी से बाल बनाए थे। एक्टर ने कहा था, "हेमा जी मेरे पास आईं और उन्होंने मेरे बालों में कंघी की, बस उसी दिन मैंने ये डिसाइड करके कसम खा ली थी कि मैं अब कभी मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा"। शाह रुख ने बताया था कि उनके लिए वह एक छोटा सा जेस्चर ये था कि उन्हें यहां एक्सेप्ट कर लिया गया है।

    दिल आशना से पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म

    शाह रुख खान ने हेमा मालिनी के साथ भले ही अपनी डेब्यू फिल्म 'दिल आशना है' शूट की थी, लेकिन उनकी पहली फिल्म जो थिएटर में रिलीज हुई, वह 1992 में आई फिल्म 'दीवाना' थी, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे।

    किंग खान इसमें सेकंड लीड थे, लेकिन उन्होंने एक गाने और अपने अभिनय से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। दिल आशना है के निर्देशन की कमान हेमा मालिनी ने ही संभाली थी, जिसमें उनके अपोजिट दिव्या भारती और अमृता सिंह, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारे थे।

    यह भी पढ़ें- बॉलीवुड सेलेब्स जिनके पास है Rolls-Royce, लिस्ट में Shah Rukh Khan से लेकर Badshah तक शामिल