    बॉलीवुड सेलेब्स जिनके पास है Rolls-Royce, लिस्ट में Shah Rukh Khan से लेकर Badshah तक शामिल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारों में Rolls-Royce का क्रेज बढ़ रहा है। शाहरुख खान के पास दो Rolls-Royce Phantom और Cullinan हैं जबकि अजय देवगन के पास भी Cullinan है। अमिताभ बच्चन ने पहले Rolls-Royce Phantom खरीदी थी जिसे बाद में बेच दिया। प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार ऋतिक रोशन आमिर खान और संजय दत्त जैसे सितारों के पास भी Rolls-Royce Ghost है।

    Rolls-Royce की दीवानगी बॉलीवुड सितारों के गैराज में लग्जरी कारों का कलेक्शन

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल की शान के लिए Rolls-Royce खरीदी है। हाल ही में रैपर Badshah ने Rolls-Royce Cullinan Series II खरीदी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह SUV सिर्फ लक्जरी और स्टाइल का प्रतीक ही नहीं, बल्कि पावर और एक्सक्लूसिविटी को भी दिखाती है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता उन बॉलीवुड सेलेब्रिटी के बारे में बता रहे हैं, जिनके पास Rolls-Royce है।

    बॉलीवुड सेलेब्स और उनकी Rolls-Royce

    Shahrukh Khan Rolls Royce

    बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के पास दो Rolls-Royce हैं, जिसमें से एक Phantom और दूसरी Cullinan है।

    Ajay Devgan Rolls Royce

    अभिनेता अजय देवगन के पास भी Rolls-Royce Cullinan है। जिसकी सवारी करते हुए बार-बार स्पॉट होते हैं।

    Amitabh Bachchan Rolls Royce

    बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने Rolls-Royce Phantom खरीदी थी, जिसे उन्होंने बाद में बेच दिया।

    Priyanka Chopra Rolls Royce

    ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस के पास Rolls-Royce Ghost हैं। इसके साथ ही उनके पास और भी कई लग्जरी गाड़ियां है।

    Akshay Kumar Rolls Royce

    बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार के पास Rolls-Royce Phantom VII के साथ ही कई बेहतरीन लग्जरी कारें हैं।

    Hrithik Roshan Rolls Royce

    बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के पास Rolls-Royce Ghost है। इसके साथ ही उनके कार कलेक्शन में कई शानदार कार शामिल है।

    Aamir Khan Rolls Royce

    बॉलीवुड के मिस्टर परफैक्टनिस्ट आमिर खान के पास भी Rolls-Royce Ghost है। उनके पास और भी कई लग्जरी और शानदार कारें हैं।

    Sanjay Dutt Rolls Royce

    बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के पास भी Rolls-Royce Ghost है। इसके साथ ही वह कई लग्जरी कारों के मालिक है।