बॉलीवुड सेलेब्स जिनके पास है Rolls-Royce, लिस्ट में Shah Rukh Khan से लेकर Badshah तक शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल की शान के लिए Rolls-Royce खरीदी है। हाल ही में रैपर Badshah ने Rolls-Royce Cullinan Series II खरीदी है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। यह SUV सिर्फ लक्जरी और स्टाइल का प्रतीक ही नहीं, बल्कि पावर और एक्सक्लूसिविटी को भी दिखाती है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता उन बॉलीवुड सेलेब्रिटी के बारे में बता रहे हैं, जिनके पास Rolls-Royce है।

बॉलीवुड सेलेब्स और उनकी Rolls-Royce

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के पास दो Rolls-Royce हैं, जिसमें से एक Phantom और दूसरी Cullinan है।

अभिनेता अजय देवगन के पास भी Rolls-Royce Cullinan है। जिसकी सवारी करते हुए बार-बार स्पॉट होते हैं।

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने Rolls-Royce Phantom खरीदी थी, जिसे उन्होंने बाद में बेच दिया।

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस के पास Rolls-Royce Ghost हैं। इसके साथ ही उनके पास और भी कई लग्जरी गाड़ियां है।

बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार के पास Rolls-Royce Phantom VII के साथ ही कई बेहतरीन लग्जरी कारें हैं।

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के पास Rolls-Royce Ghost है। इसके साथ ही उनके कार कलेक्शन में कई शानदार कार शामिल है।

बॉलीवुड के मिस्टर परफैक्टनिस्ट आमिर खान के पास भी Rolls-Royce Ghost है। उनके पास और भी कई लग्जरी और शानदार कारें हैं।

बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के पास भी Rolls-Royce Ghost है। इसके साथ ही वह कई लग्जरी कारों के मालिक है।