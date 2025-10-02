जीरो नहीं Shah Rukh Khan के करियर की ये है सबसे बड़ी फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे सिर्फ 57 लाख रुपए

2000 से लेकर 2005 के दौर में शाह रुख खान ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिनमें कल हो न हो वीर जारा जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि इसी समय पर शाह रुख खान की एक ऐसी फिल्म आई थी जिसकी हालत बॉक्स ऑफिस पर उनकी 2018 की रिलीज जीरो से भी बदत्तर हुई थी। कौन सी थी बादशाह खान की वह मूवी चलिए देखते हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपने 33 साल के करियर में शाह रुख खान ने कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्हें फैंस सालों-सालों तक याद रखेंगे। दीवाना में सेकंड लीड निभाने वाले बादशाह खान के लिए 1993 से लेकर 2005 तक गोल्डन पीरियड था, जहां उन्होंने 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' से लेकर 'राजू बन गया जेंटलमैन' दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी कई ऐसी फिल्में की जो कमर्शियली हिट हुई और फैंस के दिलों में किंग की जगह बनाई।

इतनी सफल फिल्में देने वाले किंग खान का एक दौर ऐसा भी आया था, जहां उनकी फिल्में औंधे मुंह गिर रही थी। साल 2018 में रिलीज कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म 'जीरो' को शाह रुख खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपको शाह रुख खान की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जीरो से भी बड़ी फ्लॉप थी और बॉक्स ऑफिस पर तो उसका बेड़ा गर्क ही हो गया था।

वीर जारा के साथ 2004 में ही आई थी सबसे बड़ी फ्लॉप शाह रुख खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म उसी दौर में आई थी, जब उनका बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन पीरियड चल रहा था और उन्होंने कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो और वीर जारा जैसी फिल्में देकर बॉलीवुड में टॉप पर अपनी जगह बना ली। हालांकि, इस बीच में शाह रुख खान ने दो फ्लॉप फिल्में भी दी, जिसमें से एक है आशुतोष ग्वारिकर की स्वदेश है, जो आगे चलकर कल्ट बनी।

साल 2004 में ही उनकी एक और फिल्म आई जो थी 'ये लम्हे जुदाई के'। इस मूवी में उनके साथ रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाह रुख खान और रवीना ने ये फिल्म साल 1993 में साइन कर दी थी, इसके बाद 94 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। बिरेन्द्र नाथ के निर्देशन में बनी इस मूवी का शुरुआती टाइटल 'जादू' था, जिसकी शूटिंग उसी साल पूरी हो गई थी।

बॉक्स ऑफिस पर किया था सिर्फ इतना कलेक्शन कई कारणों से 'ये लम्हें जुदाई के' पूरी बनने के बाद रुक गई और मेकर्स ने साल 2004 में उस पर दोबारा काम स्टार्ट किया। मूवी में कुछ नए सितारों को कास्ट किया गया, जिसमें एक नाम टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई का भी है। फिल्म की असल कहानी को मेकर्स ने रश्मि के बोल्ड सींस और अतरंगी कहानी के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से शाह रुख और रवीना दोनों ने ही फिल्म के लिए डब करने से सीधा इनकार कर दिया और साथ ही इसे प्रमोट भी नहीं किया।