    अरबपतियों की लिस्ट में Shah Rukh Khan की बादशाहत बरकरार, सबसे 'रईस' एक्ट्रेसेज में जूही चावला शामिल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    शाहरुख खान (Shah rukh Khan) फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल बिताने के बाद 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अरबपति बन गए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार वे भारत के सबसे अमीर अभिनेता हैं। उनकी संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है जिसने कई हिट फिल्में बनाई हैं।

    अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए शाह रुख खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान आखिरकार अरबपति बन गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल बिताने के बाद, सुपरस्टार की कुल संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी 12,490 करोड़ हो गई है। ये आंकड़े 1 अक्टूबर को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार हैं। शाह रुख भारत के सबसे अमीर अभिनेता के रूप में अपनी जगह बरकरार रखते हुए और भी कई पायदान ऊपर चढ़ गए हैं।

    प्रोडक्शन हाउस से आता है सबसे ज्यादा पैसा

    शाह रुख खान की संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान साल 2002 में स्थापित उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है। पिछले दो दशकों में रेड चिलीज ने कई हिट फिल्में बनाई हैं और साथ ही वीएफएक्स और डिजिटल उपक्रमों में भारी निवेश भी किया है। आज, कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा मुनाफे वाली इंडस्ट्री में से एक बन गई है। चेन्नई एक्सप्रेस, रईस, पठान शाह रुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं।

    कई संपत्तियों के हैं मालिक

    इसके अलावा अभिनेता इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के को-ओनर भी हैं। इसे स्पॉन्सरशिप डील्स और लीग रेवेन्यू से काफी पैसा प्राप्त हुआ है। शाह रुख का रियल स्टेट में भी अच्छा खासा पैसा है,जिनमें उनका प्रतिष्ठित मुंबई निवास मन्नत, बेवर्ली हिल्स में एक विला, अलीबाग में एक फार्महाउस और लंदन और दुबई में संपत्तियां शामिल हैं।

    कारों के कलेक्शन में कई शानदार गाड़ियां

    उनके कारों के कलेक्शन में कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं जिसमें बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ से लेकर रोल्स-रॉयस और ऑडी हैं। उनकी सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी वेरॉन है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये है। इसके अलावा उनके पास 9.5 करोड़ रुपये की रोल्स-रॉयस फैंटम और 3.29 करोड़ रुपये की बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी शामिल हैं।

    लिस्ट में और कौन-कौन है शामिल

    इस सूची में शामिल अन्य भारतीय एक्टर्स में जूही चावला और उनका परिवार शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये बताई गई है। ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। करण जौहर 1,880 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ चौथे और अमिताभ बच्चन और उनका परिवार 1,630 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं।

    हॉलीवुड स्टार्स को शाहरुख ने किया पीछे

    बता दें कि इससे पहले हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शाहरुख खान की नेटवर्थ 7300 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी और महज एक साल में उनकी नेटवर्थ 5 हजार करोड़ रुपए बढ़कर 12490 करोड़ हो गई है। वहीं एक्टर ने कई हॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर अब तक आर्नोल्ड श्वार्जनेगर थे, जिनकी नेटवर्थ 1.2 बिलियन डॉलर है। अब 1.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ शाह रुख खान उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। इसके अलावा वो 1.9 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले ड्वेन जॉनसन, 891 मिलियन नेटवर्थ वाले टॉम क्रूज को भी पीछे कर चुके हैं।

