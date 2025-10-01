IMDB 2025 की मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में शामिल हुईं ये 25 भारतीय फिल्में, छावा और पठान को नहीं मिली जगह
IMDB 2025 Most Popular Movies मूवी वेबसाइट आईएमडीबी ने हाल ही में मोस्ट 2000 से 2025 तक की मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट से उन फिल्मों की लिस्ट शेयर की है जिन्हें 25 सालों में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया गया है। इस लिस्ट में छावा और पठान तो अपनी जगह नहीं बना पाए लेकिन 2025 की इस मूवी ने जगह बना ली।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आईएमडीबी ने हाल ही में मोस्ट पॉपुलर फिल्मों और एक्टर्स की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के बीच रिलीज हुई उन फिल्मों को रखा गया है, जिन्हें ऑडियंस ने पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा देखा है और पसंद क्या है।
आईएमडीबी ने उन्हें उनके पेज व्यूज के हिसाब से रैंक किया है। यह रिपोर्ट 130 फिल्मों पर आधारित है, जिनमें हर साल रिलीज हुई पांच फिल्में शामिल हैं, जिन्हें डेटासेट कहा जाता है। आईएमडीबी ने इस लिस्ट में उन फिल्मों के बारे में भी बताया जिनकी पिछले पांच सालों में imdb पर वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। किस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों के सिर आईएमडीबी 2025 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म का ताज सजा और कौन बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कारोबार के बावजूद इस लिस्ट में शामिल होने से चूक गईं चलिए देखते हैं।
इस एक्टर की फिल्में हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर
आईएमडीबी की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में सबसे ज्यादा जिस अभिनेता की फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है, उसमें बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान की सबसे ज्यादा फिल्में हैं। 90 से 2010 तक शाह रुख खान का हिंदी सिनेमा में बोलबाला रहा है, वह जो भी फिल्म लाए वह आज Gen-Z की भी फेवरेट हैं।
शाह रुख खान की टोटल 7 फिल्मों ने टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में पिछले 25 सालों में किन फिल्मों ने दुनियाभर की ऑडियंस के दिलों पर राज कर IMDB मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है, चलिए देखते हैं:
ये हैं 25 सालों की पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट:
|2000
|मोहब्बतें
|2001
|कभी खुशी कभी गम
|2002
|देवदास
|2003
|कल हो ना हो
|2004
|वीर-जारा
|2005
|ब्लैक
|2006
|धूम 2
|2007
|तारे जमीन पर
|2008
|रब ने बना दी जोड़ी
|2009
|3 इडियट्स
|2010
|माई नेम इज खान
|2011
|जिंदगी ना मिलेगी दोबारा
|2012
|गैंग्स ऑफ वासेपुर
|2013
|द लंचबॉक्स
|2014
|पीके
|2015
|बाहुबली: द बिगिनिंग
|2016
|दंगल
|2017
|बाहुबली 2: द कन्क्लूजन
|2018
|केजीएफ: चैप्टर 1
|2019
|दिल बेचारा
|2020
|पुष्पा: द राइज
|2021
|केजीएफ: चैप्टर 2
|2022
|एनिमल
|2023
|पुष्पा 2: द रूल
|2024
|एनिमल
|2025
|सैयारा
पांच साल तक आईएमडीबी पर बनी रही पॉपुलैरिटी
आईएमडीबी ने अपनी इस लिस्ट में उन भारतीय फिल्मों के बारे में भी बताया, जिनकी पेज व्यूज के आधार पर पांच साल बाद भी IMDB पर लोकप्रियता बनी रही। हालांकि, इस लिस्ट में केवल 2020 से पहले रिलीज हुई फिल्में शामिल हैं, जिनमें अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर सबसे ऊपर है, जिन्हें पांच साल बाद भी लोग लगातार टीवी और ओटीटी पर देख रहे हैं।
इसके अलावा IMDB पर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली फिल्मों में विरुमंडी, बैंगलोर डेज, मसान,प्रेमम, बरेली की बर्फी और रत्सासन शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि विक्की कौशल की 750 करोड़ रुपए कमाकर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'छावा' मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई और उसे सैयारा ने पीछे छोड़ दिया। वहीं शाह रुख खान की जवान और पठान भी 'एनिमल' से पॉपुलैरिटी के मामले में हार गई।
