IMDB 2025 की मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में शामिल हुईं ये 25 भारतीय फिल्में, छावा और पठान को नहीं मिली जगह

IMDB 2025 Most Popular Movies मूवी वेबसाइट आईएमडीबी ने हाल ही में मोस्ट 2000 से 2025 तक की मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट से उन फिल्मों की लिस्ट शेयर की है जिन्हें 25 सालों में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया गया है। इस लिस्ट में छावा और पठान तो अपनी जगह नहीं बना पाए लेकिन 2025 की इस मूवी ने जगह बना ली।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आईएमडीबी ने हाल ही में मोस्ट पॉपुलर फिल्मों और एक्टर्स की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के बीच रिलीज हुई उन फिल्मों को रखा गया है, जिन्हें ऑडियंस ने पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा देखा है और पसंद क्या है।

आईएमडीबी ने उन्हें उनके पेज व्यूज के हिसाब से रैंक किया है। यह रिपोर्ट 130 फिल्मों पर आधारित है, जिनमें हर साल रिलीज हुई पांच फिल्में शामिल हैं, जिन्हें डेटासेट कहा जाता है। आईएमडीबी ने इस लिस्ट में उन फिल्मों के बारे में भी बताया जिनकी पिछले पांच सालों में imdb पर वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। किस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों के सिर आईएमडीबी 2025 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म का ताज सजा और कौन बॉक्स ऑफिस पर अच्छे कारोबार के बावजूद इस लिस्ट में शामिल होने से चूक गईं चलिए देखते हैं।

इस एक्टर की फिल्में हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर आईएमडीबी की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट में सबसे ज्यादा जिस अभिनेता की फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है, उसमें बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान की सबसे ज्यादा फिल्में हैं। 90 से 2010 तक शाह रुख खान का हिंदी सिनेमा में बोलबाला रहा है, वह जो भी फिल्म लाए वह आज Gen-Z की भी फेवरेट हैं।

ये हैं 25 सालों की पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट: 2000 मोहब्बतें 2001 कभी खुशी कभी गम 2002 देवदास 2003 कल हो ना हो 2004 वीर-जारा 2005 ब्लैक 2006 धूम 2 2007 तारे जमीन पर 2008 रब ने बना दी जोड़ी 2009 3 इडियट्स 2010 माई नेम इज खान 2011 जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2012 गैंग्स ऑफ वासेपुर 2013 द लंचबॉक्स 2014 पीके 2015 बाहुबली: द बिगिनिंग 2016 दंगल 2017 बाहुबली 2: द कन्क्लूजन 2018 केजीएफ: चैप्टर 1 2019 दिल बेचारा 2020 पुष्पा: द राइज 2021 केजीएफ: चैप्टर 2 2022 एनिमल 2023 पुष्पा 2: द रूल 2024 एनिमल 2025 सैयारा पांच साल तक आईएमडीबी पर बनी रही पॉपुलैरिटी आईएमडीबी ने अपनी इस लिस्ट में उन भारतीय फिल्मों के बारे में भी बताया, जिनकी पेज व्यूज के आधार पर पांच साल बाद भी IMDB पर लोकप्रियता बनी रही। हालांकि, इस लिस्ट में केवल 2020 से पहले रिलीज हुई फिल्में शामिल हैं, जिनमें अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर सबसे ऊपर है, जिन्हें पांच साल बाद भी लोग लगातार टीवी और ओटीटी पर देख रहे हैं।