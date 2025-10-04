Language
    MBBS कर चुका मशहूर सिंगर जिसका शाह रुख के साथ है खास कनेक्शन; इंडस्ट्री का क्यों नहीं बन पाया रॉकस्टार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    बॉलीवुड में कई सितारे कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद सफल हैं वहीं पलाश सेन जैसे कलाकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी नाम कमा रहे हैं। पलाश सेन एक डॉक्टर हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। वे शाहरुख खान के क्लासमेट भी रहे हैं। 1998 में उन्होंने यूफोरिया बैंड की स्थापना की और माएरी गाने से पॉप आइकन बन गए।

    पलश सेन की बचपन की तस्वीर (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई की है लेकिन फिर भी बड़े पर्दे पर एक्टिंग के जरिए नाम और सोहरत कमा रहे हैं। इनमें आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, काजोल और सलमान खान आदि का नाम आता है। हालांकि कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई कर मास्टर्स या इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल की।

    दिल्ली के कौन से कॉलेज से की है पढ़ाई

    आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर और सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा और बड़े पर्दे पर भी खूब नाम कमाया। हम बात कर रहे हैं एक्टर पलाश सेन ही जोकि एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और उनके परिवार में कई लोग डॉक्टर हैं। पलाश अपने परिवार में 17वीं पीढ़ी के डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और उसके शिक्षण अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल से की जोकि दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। सेन ने ऑर्थोपेडिक्स में एमबीबीएस और एमएस दोनों की डिग्री हासिल की।

    शाह रुख खान के रह चुके हैं क्लासमेट

    लेकिन क्या आपको पता है कि धूम पिचक धूम के गायक पलश, शाह रुख खान के दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में उनके क्लासमेट थे। 2020 में शाहरुख खान को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, पलाश ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने स्कूल के दिनों की एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "हैप्पी बर्थडे @iamsrk मेरे भाई। दुनिया आपको एक बड़े सुपरस्टार के रूप में देखती है, लेकिन मुझे आज भी वह बच्चा याद है जिसने मेरे साथ मंच, लंच और अपने सपने साझा किए थे। हैप्पी बर्थडे विसेज, लव, टिनमैन।"

    माएरी ने मचा दी थी धूम

    अपने कॉलेज के दिनों में,पलाश सेन ने 1998 में भारतीय पॉप रॉक बैंड यूफोरिया की स्थापना की। उसी वर्ष, उन्होंने अपना पहला एल्बम धूम रिलीज किया। दो साल बाद, उनका दूसरा एल्बम फिर धूम रिलीज हुआ, जिसमें "माएरी" गाना था, जो बेहद हिट हुआ और सेन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें पॉप आइकन का दर्जा दिलाया।

    बॉलीवुड में नहीं हो पाए सफल

    पलाश सेन ने 2002 में मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा 'फिलहाल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में तब्बू, सुष्मिता सेन और संजय सूरी भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में काम किया जिनमें 'मुंबई कटिंग' और 'ऐसा ये जहां' आदि शामिल हैं। हालांकि ये तीनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से बुरी तरह असफल रहीं और सेन फिर कभी बॉलीवुड में नहीं लौटे।

