MBBS कर चुका मशहूर सिंगर जिसका शाह रुख के साथ है खास कनेक्शन; इंडस्ट्री का क्यों नहीं बन पाया रॉकस्टार

बॉलीवुड में कई सितारे कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद सफल हैं वहीं पलाश सेन जैसे कलाकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी नाम कमा रहे हैं। पलाश सेन एक डॉक्टर हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। वे शाहरुख खान के क्लासमेट भी रहे हैं। 1998 में उन्होंने यूफोरिया बैंड की स्थापना की और माएरी गाने से पॉप आइकन बन गए।

एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई की है लेकिन फिर भी बड़े पर्दे पर एक्टिंग के जरिए नाम और सोहरत कमा रहे हैं। इनमें आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, काजोल और सलमान खान आदि का नाम आता है। हालांकि कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने विदेश में पढ़ाई कर मास्टर्स या इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल की।

दिल्ली के कौन से कॉलेज से की है पढ़ाई आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर और सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा और बड़े पर्दे पर भी खूब नाम कमाया। हम बात कर रहे हैं एक्टर पलाश सेन ही जोकि एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और उनके परिवार में कई लोग डॉक्टर हैं। पलाश अपने परिवार में 17वीं पीढ़ी के डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और उसके शिक्षण अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल से की जोकि दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। सेन ने ऑर्थोपेडिक्स में एमबीबीएस और एमएस दोनों की डिग्री हासिल की।