Shah Rukh Khan का 'मन्नत' बना था फिल्मी 'माफिया' का अड्डा, 33 साल पहले इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की हुई थी शूटिंग

शाह रुख खान का मुंबई के बांद्रा में स्थित बंगला मन्नत सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि वहां का लैंडमार्क बन गया है। सिर्फ उनके घर की बाहर से एक झलक देखने के लिए हजारों फैंस की भीड़ लगी रहती है। 33 साल पहले इस बंगले में तब सुपरहिट फिल्म की शूटिंग हुई थी जब इसका नाम मन्नत था ही नहीं। कौन सी थी वह फिल्म चलिए जानते हैं डिटेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान का मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर स्थित बंगला 'मन्नत' वहां का सेंटर ऑफ अट्रेक्शन है। 27,000 वर्ग फुट में फैले किंग खान के इस आलीशान बंगले को देखने दूर-दूर से लोग आते हैं। उनका ये बंगला सिर्फ फैंस का ही फेवरेट नहीं है, बल्कि मेकर्स को भी काफी पसंद है। इस बंगले में काफी फिल्मों की शूटिंग हुई है।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे है, जो इस बंगले में ही शूट हुई है, लेकिन तब जब इसका न तो 'मन्नत' था और न ही ये शाह रुख खान का था, एक समय पर ये फिल्मों के 'डॉन' का अड्डा भी कहा जाता था।

33 साल पहले शूट हुई थी नाना पाटेकर की ये फिल्म सबसे पहले आपको बता दें कि 33 साल पहले जब नाना पाटेकर ने 'मन्नत' में शूटिंग की थी, उस समय इस बंगले का नाम 'विला वियाना' था और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके ओनर पेरिन मानेकजी बटलीवाला थे, जिन्होंने 1915 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने संगीत के लिए अपने प्रेम की वजह से बंगले को म्यूजिकल नाम दिया था। खास बात ये है कि उस समय पर इस बंगले में अधिकतर 'गैंगस्टर' के सीन फिल्माए जाते थे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रॉयल था, जैसा पुरानी फिल्मों में गैंगस्टर के पास घर होता था।

1992 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी अंगार मन्नत पूर्व विला वियाना में शूटिंग के दौरान फिल्म में एक सीन में कादर खान (जहांगीर खान)अपने बेटे नाना पाटेकर (माजिद खान) को इसी बंगले में ही गोली मारता है। ये साल 1992 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को मीडिया ने भी उस समय की बेस्ट माफिया फिल्म बताया था।