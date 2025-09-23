नाना पाटेकर की फाउंडेशन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 48 स्कूलों को लिया गोद, इन बच्चों को मिलेंगी खास सुविधाएं

निर्मला गजानन फाउंडेशन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 48 स्कूलों को गोद लिया। राजौरी में फाउंडेशन ने ऑपरेशन सिंदूर के पीड़ितों को सम्मानित किया। अभिनेता नाना पाटेकर ने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे एक शहीद की बेटी की शिक्षा का खर्च उठाएंगे और उन्होंने कहा कि वे राजौरी का दौरा करते रहेंगे।

जागरण संवाददाता, राजौरी। निर्मला गजानन फाउंडेशन ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 48 स्कूलों को गोद लिया है। सोमवार को राजौरी के रनाई ऑडिटोरियम में आयोजित एक मार्मिक समारोह में, फाउंडेशन ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की कार्रवाई से प्रभावित लोगों को सम्मानित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजौरी और पुंछ जिलों के कुल 117 लाभार्थियों, जिनमें से कई ने अपने प्रियजनों, घरों को खो दिया था या घायल हुए थे, उसको सम्मान, करुणा और हार्दिक सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर की उपस्थिति ने ऑडिटोरियम में एक भावुक माहौल बना दिया। नाना पाटेकर ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया।

राजौरी-पुंछ रेंज के डीआईजी, बीएसएफ के डीआईजी, डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी और जीएमसी राजौरी के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। समारोह में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सरकार, सशस्त्र बलों और गैर-लाभकारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। सम्मान समारोह के बाद, उपस्थित लोगों ने अनौपचारिक रूप से नागरिक गणमान्य व्यक्तियों और सैन्य अधिकारियों से बातचीत की और प्रोत्साहन, आशा और एकजुटता के शब्द साझा किए। नाना पाटेकर ने ऑपरेशन सिंदूर के वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ भी समय बिताया और व्यक्तिगत रूप से उनकी असाधारण बहादुरी और बलिदान की सराहना की। मैंने भी कुछ समय सेना में सेवा की है, इसलिए मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूँ।

राजौरी में पत्रकारों से बात करते हुए, नाना पाटेकर ने कहा, "मैंने भी अपने जीवन के कुछ साल सेना में बिताए हैं और एक सैनिक को बेहतर समझता हूँ। जैसे हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही मैं भी हमेशा तैयार रहता हूँ।"

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, वह कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रयास किया है। वे यह प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इसी तरह 48 आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूलों को गोद लिया है और अब इन स्कूलों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में फिर से राजौरी आएंगे।

नाना 11वीं कक्षा के छात्र का पूरा खर्च वहन करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में कई लोग मारे गए थे। इसी बीच, पुंछ के अमरीक सिंह भी गोलाबारी में शहीद हो गए। नाना पाटेकर ने जब अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी से बात की, तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई।