King Budget: 'जवान' से भी महंगी है 'किंग', Shah Rukh Khan की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश
शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म किंग (King) की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिल्म का टाइटल रिवील वीडियो कुछ समय पहले ही जारी किया गया था और अब फिल्म के बजट को लेकर एक खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डंकी के बाद शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने दो साल का ब्रेक लिया। वह किंग (King) बनकर बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। पिछले एक साल से अभिनेता किंग की तैयारियों में जुटे हैं और जल्द ही यह सिनेमाघरों में दस्तक भी देने वाली है।
किंग बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है। कमाई का तो पता नहीं लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स मोटा पैसा लगा रहे हैं।
किंग का बजट कितना है?
जी हां, किंग पर जवान से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। शाह रुख की आगामी फिल्म पर मेकर्स इतना पैसा लगा रहे हैं, नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, किंग मूवी को 350 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है। यह अब तक की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन थ्रिलर मूवीज में शुमार है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) इसे ग्लोबल स्केल पर बनाने की कोशिश में लगे हैं।
किंग के एक्शन सीक्वेंस में कितना खर्च हुआ?
किंग में 6 वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंस है जिसे इस तरह डायरेक्ट किया जाएगा कि पर्दे पर अनुभव अलग ही होगा। तीन सीक्वेंस तो लोकेशन पर शूट होंगे, लेकिन तीन सेट पर फिल्माए जाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा शाह रुख खान के इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस पर खर्च किया गया है।
किंग को डायरेक्ट करने वाले थे सुजॉय घोष
जब किंग के निर्देशन का जिम्मा सुजॉय घोष के पास था, तब इस फिल्म का शुरुआती बजट 150 करोड़ रुपये था और सुहाना खान (Suhana Khan) मेन लीड में थीं। हालांकि, बाद में कहानी में शाह रुख की एंट्री हुई और जिम्मेदारी सिद्धार्थ को मिली जिन्होंने अलग विजन के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया।
किंग की स्टार कास्ट
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही किंग में शाह रुख खान के अलावा लीड रोल में सुहाना खान हैं। इशके अलावा अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अभय वर्मा और करणवीर मल्होत्रा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
