King Budget: 'जवान' से भी महंगी है 'किंग', Shah Rukh Khan की फिल्म का बजट जान उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डंकी के बाद शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने दो साल का ब्रेक लिया। वह किंग (King) बनकर बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। पिछले एक साल से अभिनेता किंग की तैयारियों में जुटे हैं और जल्द ही यह सिनेमाघरों में दस्तक भी देने वाली है।

किंग बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है जिसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और माना जा रहा है कि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर सकती है। कमाई का तो पता नहीं लेकिन इस फिल्म को बनाने में मेकर्स मोटा पैसा लगा रहे हैं।

किंग का बजट कितना है? जी हां, किंग पर जवान से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। शाह रुख की आगामी फिल्म पर मेकर्स इतना पैसा लगा रहे हैं, नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, किंग मूवी को 350 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है। यह अब तक की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन थ्रिलर मूवीज में शुमार है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) इसे ग्लोबल स्केल पर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

किंग को डायरेक्ट करने वाले थे सुजॉय घोष जब किंग के निर्देशन का जिम्मा सुजॉय घोष के पास था, तब इस फिल्म का शुरुआती बजट 150 करोड़ रुपये था और सुहाना खान (Suhana Khan) मेन लीड में थीं। हालांकि, बाद में कहानी में शाह रुख की एंट्री हुई और जिम्मेदारी सिद्धार्थ को मिली जिन्होंने अलग विजन के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया।