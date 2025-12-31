33 साल की एक्ट्रेस को आया था शाह रुख खान का मिस्ड कॉल, बाद में 1 घंटे तक की थी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी दरियादिली के किस्से जगजाहिर हैं, जिनको लेकर उनका नाम चर्चा में बना रहता है। आज हम आपको किंग खान से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 33 वर्षीय एक एक्ट्रेस को फोन लगा दिया था।

शाह रुख खान उस अदाकारा की फिल्म को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि खुद को फोन करने से रोक नहीं पाए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

इस एक्ट्रेस को किया था शाह रुख ने कॉल कल्पना कीजिए कि आप अपने खाने का लुत्फ ले रहे हो, उस समय बालीवुड के बादशाह शाह रुख खान की मिस्ड काल आए तो यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था रात अकेली है अभिनेत्री राधिका आप्टे (Radhika Apte) के साथ। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान किस्सा सुनाते हुए वह कहती हैं-

कृपया मुझे काल बैक करें। मुझे लगा कहीं मजाक तो नहीं। पर वो नंबर अलग था तो लगा कि हो भी सकते हैं। मैंने अपने एजेंट से शाह रुख का नंबर भेजने को कहा। उन्होंने भेजा। वो वही नंबर था। मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अंधाधुन फिल्म देखी मुझे आपकी परफार्मेंस बहुत अच्छी लगी। सिर्फ यह बोलने के लिए फोन किया था। मैं तो खुश हो गई। फिर हम एक पार्टी में मिले और उन्होंने करीब आधा घंटा मुझसे बात की।''