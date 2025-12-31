Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    33 साल की एक्ट्रेस को आया था शाह रुख खान का मिस्ड कॉल, बाद में 1 घंटे तक की थी बात

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार शाह रुख खान की दरियादिली के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 33 साल ...और पढ़ें

    Hero Image

    बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी दरियादिली के किस्से जगजाहिर हैं, जिनको लेकर उनका नाम चर्चा में बना रहता है। आज हम आपको किंग खान से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 33 वर्षीय एक एक्ट्रेस को फोन लगा दिया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाह रुख खान उस अदाकारा की फिल्म को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि खुद को फोन करने से रोक नहीं पाए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    इस एक्ट्रेस को किया था शाह रुख ने कॉल

    कल्पना कीजिए कि आप अपने खाने का लुत्फ ले रहे हो, उस समय बालीवुड के बादशाह शाह रुख खान की मिस्ड काल आए तो यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था रात अकेली है अभिनेत्री राधिका आप्टे  (Radhika Apte) के साथ। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान किस्सा सुनाते हुए वह कहती हैं-

    यह भी पढ़ें- 'पैसों की जरूरत थी, मैं सेट पर अकेली...', Radhika Apte ने खोला साउथ फिल्म इंडस्ट्री का राज

    srk (1)

    ''मैं मैंगलोर मैं एक कार्यक्रम के लिए गई थी। तब मेरी मैनेजर का नाम भी राधिका था। हम दोनों खाने के बहुत शौकीन हैं। तो देखा कि कहां से खाना मंगवाने वाले हैं। बहुत बढ़िया खाना मंगवाया होटल में। हम खाना खा रहे थे तभी फोन पर मिस्ड काल देखी। बाद में उसी नंबर से मैसेज आया कि मैं शाह रुख खान हूं।

    radhika apte

    कृपया मुझे काल बैक करें। मुझे लगा कहीं मजाक तो नहीं। पर वो नंबर अलग था तो लगा कि हो भी सकते हैं। मैंने अपने एजेंट से शाह रुख का नंबर भेजने को कहा। उन्होंने भेजा। वो वही नंबर था। मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अंधाधुन फिल्म देखी मुझे आपकी परफार्मेंस बहुत अच्छी लगी। सिर्फ यह बोलने के लिए फोन किया था। मैं तो खुश हो गई। फिर हम एक पार्टी में मिले और उन्होंने करीब आधा घंटा मुझसे बात की।''

    इस तरह से राधिका आप्टे ने सुपरस्टार शाह रुख खान को लेकर एक रोचक किस्सा साझा किया है और बताया कि वह कितने ज्यादा बड़े दिल वाले इंसान हैं। 

    साली मोहब्बत के लिए हुई 

    हाल ही में राधिका आप्टे ओटीटी फिल्म साली मुहब्बत में नजर आई हैं, जिसमें उनकी बेहतरीन एक्टिंग की जमकर प्रशंसा हो रही है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स फिल्म रात अकेली है 2 को लेकर भी उनकी सराहना हो रही है।

    यह भी पढ़ें- Sister Midnight On OTT: राधिका आप्टे की 'सिस्टर मिडनाइट' ओटीटी पर हुई रिलीज, एंटरटेनमेंट से भरी डार्क कॉमेडी