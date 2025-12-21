'पैसों की जरूरत थी, मैं सेट पर अकेली...', Radhika Apte ने खोला साउथ फिल्म इंडस्ट्री का राज
राधिका आप्टे (Radhika Apte) आज ओटीटी की क्वीन बन गई हैं। उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक तगड़ी फैन-फॉलोइंग बनाई है। मगर ओटीटी पर सफलता हासिल करने से पहले अभिनेत्री ने संघर्ष भी झेला। पैसों के लिए ऐसे रोल किए जिसके लिए वह खुद भी कंफर्टेबल नहीं थीं।
राधिका आप्टे ने न केवल हिंदी, बल्कि बंगाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में अभी अपनी अदाकारी दिखाई है। उनका सबसे खराब अनुभव साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रहा। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोली है और सेट पर अपने सबसे मुश्किल पलों को याद किया है।
साउथ फिल्मों में राधिका के लिए काम रहा मुश्किल
'साली मोहब्बत' एक्ट्रेस ने बताया कि साउथ फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर कैसा माहौल होता है। एक फिल्म के लिए उन्हें बार-बार पैडिंग करने के लिए कहा जाता था। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में 'साली मोहब्बत' की एक्ट्रेस ने कहा, "मैंने कुछ साउथ इंडियन फिल्में कीं क्योंकि मुझे सच में पैसों की जरूरत थी। बात यह है कि वहां अच्छा सिनेमा भी है, खासकर साउथ इंडिया में। मैं सभी साउथ इंडियन फिल्मों को एक जैसा नहीं कह रही हूं क्योंकि हर इंडस्ट्री में जबरदस्त सिनेमा है। लेकिन मैंने कुछ फिल्मों में काम किया, जिनमें मुझे सच में बहुत मुश्किल हुई।"
पैडिंग लगाने से राधिका को थी दिक्कत
राधिका आप्टे ने आगे कहा, "मुझे याद है। हम एक छोटे से शहर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सेट पर मैं अकेली औरत थी। वे मेरे हिप्स और ब्रेस्ट पर और पैडिंग लगाना चाहते थे। वे कह रहे थे, 'और पैडिंग अम्मा।' और मैं सोच रही थी कि और कितनी पैडिंग? 'आप किसी को कितना और गोल बनाओगे?' तो मैंने कहा कि डायरेक्टर से कह दो, 'कोई पैडिंग नहीं।' मैं अकेली औरत थी। मेरा कोई मैनेजर नहीं था, कोई एजेंट नहीं था, टीम में सब आदमी थे। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, हे भगवान क्या हो रहा।" एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सेट पर पर्सनल टीम लाने की परमीशन नहीं थी।
