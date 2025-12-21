'पैसों की जरूरत थी, मैं सेट पर अकेली...', Radhika Apte ने खोला साउथ फिल्म इंडस्ट्री का राज

राधिका आप्टे (Radhika Apte) आज ओटीटी की क्वीन बन गई हैं। उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक तगड़ी फैन-फॉलोइंग बनाई है। मगर ओटीटी पर सफलता हासिल करने से पहले अभिनेत्री ने संघर्ष भी झेला। पैसों के लिए ऐसे रोल किए जिसके लिए वह खुद भी कंफर्टेबल नहीं थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राधिका आप्टे ने न केवल हिंदी, बल्कि बंगाली, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में अभी अपनी अदाकारी दिखाई है। उनका सबसे खराब अनुभव साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रहा। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोली है और सेट पर अपने सबसे मुश्किल पलों को याद किया है।