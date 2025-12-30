Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    21 करोड़ के हीरों के कपड़ों में Shah Rukh, अक्षय खन्ना की बदली किस्मत, सालभर इंटरनेट पर छाए रहे ये सितारे

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रोवर्सीज होना आम बात है, बड़े पर्दे पर सेलेब्स जहां दर्शकों को एंटरटेन करते हैं वहीं रियल लाइफ में कई ऐसे मूमेंट्स आते हैं ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 में वायरल हुए ये बॉलीवुड मूमेंट्स 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया के जमाने में न्यूज बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, खासकर जब बात एंटरटेनमेंट की दुनिया की हो। इस साल भी कई सेलेब्स के साथ कुछ ऐसे मूमेंट्स हुए जो यादगार बन गए और 2025 में इन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। शानदार कमबैक से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस पर जोरदार बहस और एक दिग्गज स्टार के निधन तक, 2025 एंटरटेनमेंट सर्किट की खबरों से भरा रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेश हैं इस साल के सबसे बड़े न्यूजमेकर्स

    धुरंधर में अक्षय खन्ना

    जिसे रणवीर सिंह का ग्रैंड कमबैक बताया जा रहा था, वह असल में अक्षय खन्ना का कमबैक बन गया। हालांकि धुरंधर अपनी कहानी और एक भारतीय जासूस के प्लॉट के लिए रणवीर सिंह की फिल्म बनी हुई है, जो आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के कराची में लयारी के गैंग्स में घुसपैठ करने के लिए डीप अंडरकवर जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में अक्षय खन्ना का ऐसा जादू चला कि सबकुछ धुंधला हो गया। साल के आखिर में बॉलीवुड को अपना खोया हुआ सितारा वापस मिल गया। FA9LA गाने का इंटरटेन पर छाना साल का सबसे बेहतरीन पल बन गया।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

     

    यह भी पढ़ें- 139 मिनट की नई फिल्म का Netflix पर हुआ कब्जा, IMDb रेटिंग में भी पास हुई ये थ्रिलर

    शाहरुख खान मेट गाला 2025 में

    बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी स्टारडम को एक और लेवल ऊपर ले गए जब 'किंग' मेट गाला 2025 के नीले फूलों वाले कालीन पर उतरे, जो साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक है, जहां क्रिएटिविटी और सेलिब्रिटी परोपकार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। सब्यसाची के ब्लैक आउटफिट में एक्टर ने अपनी ड्रेस से ज्यादा सुर्खियां गाला में विनम्रता से अपना परिचय देने के लिए बटोरीं। एक जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान से अपना परिचय देने के लिए कहा। शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'हाय, मैं शाहरुख हूं'।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Sabyasachi (@sabyasachiofficial)

     

    इस ग्लोबल इवेंट के लिए, सुपरस्टार ने तस्मानियाई सुपरफाइन ऊन का फ्लोर-लेंथ लंबा कोट पहना था, जिसमें मोनोग्राम वाले जापानी हॉर्न बटन लगे थे। उन्होंने अपने लुक को कस्टम स्टैक के साथ पूरा किया और 18k सोने में बनी और अलग-अलग रत्नों से सजी 'द बंगाल टाइगर हेड केन' के साथ इसे और भी खास बनाया।

    दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग

    2025 में एक बहस जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बांट दिया, वह थी बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण की बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट की मांग। इस 'मुश्किल' मांग की वजह से नई मां बनीं एक्ट्रेस को दो हाई-प्रोफाइल फिल्मों, संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट और नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD के सीक्वल से अलग होना पड़ा।

    akshey (1)

    संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच मनमुटाव सबके सामने आ गया, हालांकि उन्होंने फिल्ममेकर के उन पर किए गए इशारों वाले हमले का सीधे तौर पर कभी जवाब नहीं दिया। झगड़ा पब्लिक होने के कुछ ही दिनों बाद, दीपिका पादुकोण की जगह तृप्ति डिमरी को ले लिया गया, जो संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल की ब्रेकआउट स्टार हैं।

    कल्कि 2898 AD पार्ट टू के प्रोडक्शन बैनर वैजयंती मूवीज ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर कहा कि दीपिका पादुकोण आने वाले सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। मेकर्स ने कहा कि वे कल्कि 2898 AD जैसी फिल्म के लिए पार्टनरशिप नहीं ढूंढ पाए जो उस कमिटमेंट और उससे कहीं ज्यादा की हकदार है।

    सैफ अली खान पर चाकू से हमला

    बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के लिए नया साल बहुत अच्छा शुरू नहीं हुआ, 16 जनवरी, 2025 की सुबह मुंबई में उनके घर पर एक नाकाम चोरी की कोशिश के दौरान एक अनजान आदमी ने उन पर छह बार चाकू से हमला किया। हमलावर और उनके बीच हाथापाई हुई, जिसमें एक्टर की रीढ़ की हड्डी, गर्दन और हाथों में चोट लगी। किसी तरह, सैफ अली खान अपने घर के नौकर की मदद से हथियारबंद घुसपैठिए से लड़ने में कामयाब रहे। यह किसी फिल्म के ड्रामैटिक एक्शन सीन जैसा था, जब अंधेरा होने पर ही उनके आठ साल के बेटे तैमूर उन्हें एक ऑटो-रिक्शा में बिठाकर लीलावती अस्पताल ले गए। अस्पताल में, सैफ अली खान की 2.5 घंटे की न्यूरोसर्जरी के साथ-साथ प्लास्टिक सर्जरी भी हुई।

     

    धर्मेंद्र का निधन

    2025 में फिल्म इंडस्ट्री ने लीजेंडरी आइकन धर्मेंद्र को खो दिया। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कुछ हफ्तों के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, जो श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित एक वॉर ड्रामा है, 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

    आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड

    यह एक स्टार किड का मोस्ट अवेटेड डेब्यू था और फिर भी यह हर तरह से अनोखा था। बॉलीवुड के पावर कपल शाहरुख खान और गौरी खान के सबसे बड़े बेटे आर्यन खान ने कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे डेब्यू किया, सभी फैसले लिए और अपने पिता सहित दिग्गज सुपरस्टार्स को 'द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड' के क्रिएटर और डायरेक्टर के तौर पर अपने इशारों पर नचाया।

     

    दूसरे स्टार किड्स के लॉन्च के उलट, आर्यन खान को सिनेमा हॉल के बजाय OTT स्पेस में ज्यादा सहज महसूस हुआ। हालांकि द बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज है, लेकिन यह उतनी ही सिनेमैटिक और दिलचस्प थी जितनी एक ठेठ बॉलीवुड मसाला फिल्म होती है, जिसने आपके अंदर के फिल्मी शौकीन को बांधे रखा।

    दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 में पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर

    दिलजीत दोसांझ ने तब एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जब उन्होंने पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर किया, जिसे उन्होंने को-प्रोड्यूस भी किया है। जब दर्शकों ने सरदार जी 3 में दिलजीत दोसांझ के साथ एक अहम भूमिका में पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर को देखा, तो यह बात आधिकारिक तौर पर सामने आ गई।

    मामला तब और बिगड़ गया जब यह घोषणा 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के महीनों बाद हुई, ऐसे समय में जब पाकिस्तानी कलाकारों पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया गया था। यह जानते हुए कि फिल्म को भारत में थिएट्रिकल रिलीज में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सरदार जी 3 के मेकर्स ने फिल्म को देश में कभी रिलीज नहीं किया। हालांकि सरदार जी 3 पाकिस्तान में रिलीज हुई और उसे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग मिली।

    सैयारा: अहान पांडे और अनीता पड्डा

    किसी को सच में नहीं पता था कि मोहित सूरी क्या कर रहे हैं, जब तक यश राज फिल्म्स ने सैयारा का ट्रेलर रिलीज नहीं किया, जिसमें नए एक्टर अहान पांडे और अनीता पड्डा थे। हालांकि पहली झलक किसी भी दूसरी आम मोहित सूरी फिल्म जैसी लग रही थी, लेकिन जब सैयारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने क्रिटिक्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों को चौंका दिया।

    एक इमोशनल साउंडट्रैक और दो सीधे-सादे लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीता पड्डा के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री के साथ, सैयारा ने म्यूजिकल रोमांस ड्रामा को एक नई जान दी।

    अहान पांडे और अनीता पड्डा में, Gen Z दर्शकों को एक ऐसी लव स्टोरी मिली जो हमेशा याद रहेगी, जहां आदमी, एक रॉकस्टार, बचकाना नहीं था और औरत की जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से ज्यादा कुछ था, उसका लिखने का एक सपना था। एक और बात जिसने मदद की, वह यह थी कि मोहित सूरी की कई फिल्मों के उलट, सैयारा का एक हैप्पी एंडिंग थी।

    यह भी पढ़ें- बेहद अपमानजनक... AI से बदली Kangana Ranaut की तस्वीर, बॉलीवुड 'क्वीन' ने जमकर लगाई फटकार