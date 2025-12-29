बेहद अपमानजनक... AI से बदली Kangana Ranaut की तस्वीर, बॉलीवुड 'क्वीन' ने जमकर लगाई फटकार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। AI ने इस वक्त लगभग सभी इंडस्ट्री को प्रभावित किया और इसीलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। इस वक्त आए दिन सेलेब्रिटी अपनी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को लेकर निराशा जताते रहते हैं। अब बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भी अपनी तस्वीरों पर एआई के इस्तेमाल पर निराशा व्यक्त की है।

सोशल मीडिया पर कंगना ने जताई निराशा एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर सूट, शर्ट और टाई पहने हुए अपनी एक AI-जेनरेटेड तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, 'असल में, ये संसद में साड़ी पहने हुए मेरी तस्वीरें हैं। मेरी तस्वीरों पर AI का इस्तेमाल करना बंद करो। नेटिजन्स से अपनी तस्वीरों पर AI एडिटिंग बंद करने की अपील करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'यह बहुत ज्यादा गलत है। हर दिन जब मैं उठती हूं, तो खुद को अलग-अलग AI कपड़ों, अलग-अलग मेकअप, यहां तक कि एडिटेड तस्वीरों में देखती हूं। लोगों को दूसरों को कपड़े पहनाना बंद कर देना चाहिए। प्लीज ये AI एडिटिंग बंद करें और मुझे चुनने दें कि मैं कैसी दिखना चाहती हूं और क्या पहनना चाहती हूं। यह पूरी तरह से मेरा अधिकार है'।

एक्ट्रेस ने की पूरी की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत 2025 के आखिर तक सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजा करने के मकसद से एक आध्यात्मिक यात्रा पर थीं। अब, आखिरकार भीमाशंकर आखिरी ज्योतिर्लिंग था और एक्ट्रेस ने 28 दिसंबर को, 2025 खत्म होने से सिर्फ तीन दिन पहले अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, 'महादेव की कृपा और मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्मों से, आज मैंने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए, आखिरी भीमाशंकर था। यह एक दशक से ज्यादा लंबी यात्रा थी। शुरू में यह सब यात्रा के इत्तेफाक से हो रहा था, लेकिन हाल ही में मैंने इसे जानबूझकर चुना और सभी 12 दर्शन पूरे करने का फैसला किया। मेरे लिए आखिरी भीमाशंकर है, जो एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव और शक्ति दोनों एक ही लिंग में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हैं।

कंगना का वर्कफ्रंट प्रोफेशनल तौर पर कंगना रनौत आखिरी बार 'इमरजेंसी' में नजर आई थीं। अब एक्ट्रेस आर. माधवन के साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तैयारी कर रही हैं, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। इसके अलावा उनकी फिल्मों की लिस्ट में भारत भाग्य विधाता नाम का एक और प्रोजेक्ट भी शामिल है।