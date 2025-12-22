बाबा बैद्यनाथ की शरण में पहुंचीं Kangana Ranaut, बासुकीनाथ की महिमा सुनी तो फौजदारी दरबार में भी लगाई हाजिरी

जागरण संवाददाता, देवघर/बासुकीनाथ। Kangana Ranaut Visits Deoghar: मशहूर फिल्म अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत सोमवार को देवाधिदेव महादेव की आराधना के लिए झारखंड के देवघर पहुंचीं। दिल्ली से हवाई यात्रा कर वह देवघर एयरपोर्ट पहुंचीं, जहां से सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कंगना रनौत ने संकल्प के बाद वीआइपी गेट से गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद वह प्रसन्न और भावविभोर नजर आईं। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद पाकर वह स्वयं को धन्य महसूस कर रही हैं और पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण एवं सुंदर तरीके से संपन्न हुई।



पूजा-अर्चना के उपरांत मंदिर के पुरोहितों ने उन्हें शाल ओढ़ाकर बाबा भोलेनाथ की तस्वीर भेंट की। उनके दर्शन की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कंगना रनौत की एक झलक पाने, फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखे।

बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के साथ ही कंगना रनौत ने बासुकीनाथ धाम पहुंचकर फौजदारी दरबार में भी हाजिरी लगाई। बासुकीनाथ मंदिर में उन्होंने बाबा फौजदारीनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर के पुरोहितों-सारंग बाबा, मुकेश झा, निशिकांत पांडेय सहित अन्य ने भोलेनाथ, माता पार्वती, माता काली, शत्रु संहारिणी बगलामुखी माता एवं दस महाविद्याओं की पूजा कराकर वैदिक आरती संपन्न कराई। भाजपा नेता अमरेश सिंह के परिवार के साथ कंगना रनाैत। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। पूजा के दौरान कंगना रनौत ने देश में शांति, समृद्धि और आने वाले नए वर्ष में सभी देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पूजा के बाद वह बासुकीनाथ स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में क्षणिक विश्राम कर अपने परिवार और समर्थकों के साथ गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। भीड़ के कारण मंदिर से बाहर निकलने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दर्शन के बाद वह परिसदन पहुंचीं, जहां कुछ समय विश्राम करने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। भाजपा नेता अमरेश सिंह भी उनके साथ मौजूद थे।