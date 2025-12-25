14 साल बाद फिर पर्दे पर दिखेगी Shah Rukh Khan-रजनीकांत की धांसू जोड़ी, मिथुन चक्रवर्ती ने गलती से खोल दिया राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान का सिक्का अगर बॉलीवुड में चलता है, तो रजनीकांत साउथ सिनेमा पर राज करते हैं। जरा सोचिए कि अगर सिनेमा के ये दो महारथी साथ आ जाए, तो सिनेमाघरों में फैंस की लाइन लग सकती है।

आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 14 साल के बाद एक बार फिर रजनीकांत और शाह रुख खान एक साथ बड़े पर्दे पर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। किस फिल्म में इन दो सुपरस्टार्स की जोड़ी बनने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बातों ही बातों में मिथुन चक्रवर्ती ने बता दिया है। कौन सी है वह फिल्म, जिसमें दिखेंगे ये दोनों सुपरस्टार्स, नीचे आर्टिकल में पढ़ें डिटेल्स:

रजनीकांत की इस फिल्म के सीक्वल में शाह खान की एंट्री? काफी समय से ये खबर आ रही थी कि शाह रुख खान और रजनीकांत साथ में एक फिल्म करने वाले हैं, लेकिन वह कौन सी फिल्म होगी इसका अंदाजा फैंस को नहीं था। हालांकि, अब अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने SITI सिनेमा से खास बातचीत में अपनी फिल्म जेलर 2 को लेकर बात की है, जिसके मुख्य अभिनेता रजनीकांत हैं।

'जेलर 2' में होगा शाह रुख खान का कैमियो? रिपोर्ट्स की मानें तो, रजनीकांत की जेलर 2 में शाह रुख खान का फुल फ्लेज किरदार तो नहीं है, लेकिन इसमें उनका एक अच्छा खासा कैमियो होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले शाह रुख खान 2011 में रिलीज हुई साई-फाई फिल्म 'रा वन' में रजनीकांत ने कैमियो किया था।