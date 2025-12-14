Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में विद्या बालन की एंट्री, कब रिलीज होगी थलाइवा की मोस्ट अवेटेड फिल्म

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    Jailer 2: विद्या बालन सुपरस्टार रजनीकांत के साथ तमिल सिनेमा में अपना बड़ा डेब्यू करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में 'थलाइवा' की मोस्ट अवेटेड 'जेल ...और पढ़ें

    रजनीकांत की जेलर 2 में नजर आएंगी विद्या बालन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत स्टारर जेलर एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी, जिसने दुनिया भर में लगभग 605-650 करोड़ रुपये कमाए। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित, जेलर कॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स अब जेलर 2 के साथ इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    जेलर 2 में नजर आएगी विद्या बालन  

    पार्ट 2 के लिए तो दर्शक पहले से एक्साइटेड हैं ही अब मेकर्स ने एक और अपडेट देकर इसकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है और वो है फिल्म में बॉलीवुड हसीना विद्या बालन की एंट्री की। फिल्म की कास्ट में विद्या बालन आधिकारिक तौर शामिल हो गई हैं, जिससे सीक्वल में और भी जान आ गई है। 

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्या बालन ने हाल ही में जेलर 2 साइन की है और वह स्क्रिप्ट से पूरी तरह इम्प्रेस हैं। उनका किरदार कहानी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वह एक मजबूत, कई परतों वाला रोल निभा रही हैं, जो फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लाएगा। उनकी मौजूदगी फिल्म में जान डाल देगी, जिससे वह जेलर 2 के अहम किरदारों में से एक बन जाएंगी।

    कब रिलीज होगी फिल्म 

    मेकर्स 14 अगस्त, 2026 को एक ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि छुट्टी वाले वीकेंड का फायदा उठाया जा सके। हालांकि, इस पर अभी भी बात चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जेलर का पहला पार्ट भी अगस्त में ही रिलीज हुआ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए थे। पावरफुल कास्ट और बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ, जेलर 2 और भी बड़ी और जबरदस्त बनने वाली है।

    नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा डायरेक्टेड और सन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई जेलर 2 में रजनीकांत अपने आइकॉनिक रोल टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में वापसी करेंगे। मोहनलाल, शिवा राजकुमार, नंदामुरी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती के कैमियो अपीयरेंस इस प्रोजेक्ट को पैन-इंडिया अपील देंगे।

