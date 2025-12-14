Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में विद्या बालन की एंट्री, कब रिलीज होगी थलाइवा की मोस्ट अवेटेड फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत स्टारर जेलर एक बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी, जिसने दुनिया भर में लगभग 605-650 करोड़ रुपये कमाए। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित, जेलर कॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स अब जेलर 2 के साथ इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

जेलर 2 में नजर आएगी विद्या बालन पार्ट 2 के लिए तो दर्शक पहले से एक्साइटेड हैं ही अब मेकर्स ने एक और अपडेट देकर इसकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है और वो है फिल्म में बॉलीवुड हसीना विद्या बालन की एंट्री की। फिल्म की कास्ट में विद्या बालन आधिकारिक तौर शामिल हो गई हैं, जिससे सीक्वल में और भी जान आ गई है।

कब रिलीज होगी फिल्म मेकर्स 14 अगस्त, 2026 को एक ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि छुट्टी वाले वीकेंड का फायदा उठाया जा सके। हालांकि, इस पर अभी भी बात चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जेलर का पहला पार्ट भी अगस्त में ही रिलीज हुआ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए थे। पावरफुल कास्ट और बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ, जेलर 2 और भी बड़ी और जबरदस्त बनने वाली है।