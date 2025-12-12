एक्स ससुर Rajinikanth पर आया धनुष को प्यार, PM Modi ने भी थलाइवा को किया बर्थडे विश
Rajinikanth 75th Birthday: साउथ और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर चुके रजनीका ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक की ऑडियंस को अपनी फिल्मों से एंटरटेन करने वाले एक्टर रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर अभिनेता की सुपरहिट फिल्म 'पदयप्पा' जहां सिनेमाघरों में री-रिलीज की गई, तो वहीं पूरे देशभर के फैंस और सितारे उन्हें सोशल मीडिया पर बर्थडे विश कर रहे हैं।
उनके जन्मदिन के मौके पर 'तेरे इश्क में' एक्टर और रजनीकांत के एक्स दामाद ने भी उन पर खूब प्यार बरसाया। उन्होंने रजनीकांत को विश करते हुए सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा नोट लिखा।
धनुष ने इस खास नाम से किया रजनीकांत को संबोधित
रजनीकांत की 75वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए धनुष ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने साउथ सुपरस्टार को बर्थडे विश देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे थलाइवा"। इसके साथ ही उन्होंने नमस्कार से लेकर हार्ट और स्वैग वाले कई इमोजी भी पोस्ट किए।
आपको बता दें कि धनुष और रजनीकांत के बीच में गहरा रिश्ता रहा है। धनुष की शादी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से साल 2004 में हुई थी। हालांकि, शादी के 18 साल बाद कपल ने अपने सेपरेशन की न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी और 2024 में उनका तलाक फाइनल हुआ। ऐश्वर्या और धनुष के दो बेटे हैं, जिनके नाम यात्रा और लिंगा है।
PM मोदी 75वें जन्मदिन को बनाया और भी खास
धनुष के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थलाइवा स्टार को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के इस खास अवसर पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके शानदार अभिनय ने कई जनरेशन को एंटरटेन किया है, जिसके लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली है। उन्होंने सिनेमा में अलग-अलग कैरेक्टर और स्टाइल दिखाया है, जिसने सभी के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी है। उनके 50 साल इंडस्ट्री में पूरे करना, इस साल उनकी बड़ी उपलब्धि है। मैं उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं"।
पीएम मोदी और धनुष के अलावा रजनीकांत को कमल हासन और मोहनलाल, वारालक्ष्मी सरथकुमार, राघव लॉरेंस, सीबी सत्यराज सहित साउथ के कई सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
