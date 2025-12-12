एक्स ससुर Rajinikanth पर आया धनुष को प्यार, PM Modi ने भी थलाइवा को किया बर्थडे विश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक की ऑडियंस को अपनी फिल्मों से एंटरटेन करने वाले एक्टर रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के खास मौके पर अभिनेता की सुपरहिट फिल्म 'पदयप्पा' जहां सिनेमाघरों में री-रिलीज की गई, तो वहीं पूरे देशभर के फैंस और सितारे उन्हें सोशल मीडिया पर बर्थडे विश कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनके जन्मदिन के मौके पर 'तेरे इश्क में' एक्टर और रजनीकांत के एक्स दामाद ने भी उन पर खूब प्यार बरसाया। उन्होंने रजनीकांत को विश करते हुए सोशल मीडिया पर उनके लिए प्यार भरा नोट लिखा। धनुष ने इस खास नाम से किया रजनीकांत को संबोधित रजनीकांत की 75वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए धनुष ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने साउथ सुपरस्टार को बर्थडे विश देते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे थलाइवा"। इसके साथ ही उन्होंने नमस्कार से लेकर हार्ट और स्वैग वाले कई इमोजी भी पोस्ट किए।