    Neelambari Padayappa 2: दबंग अवतार में लौटेगी बाहुबली की 'शिवगामी देवी', Rajinikanth ने पदयप्पा के सीक्वल का किया एलान

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:07 AM (IST)

    Rajinikanth Announces Neelambari Padayappa 2: 'पदयप्पा' की 25वीं एनिवर्सरी पर इसके री-रिलीज का जश्न मनाते हुए, रजनीकांत ने इसके सीक्वल, 'नीलांबरी: पदय ...और पढ़ें

    Rajinikanth ने पदयप्पा के सीक्वल का किया एलान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत, राम्या कृष्णन और सौंदर्या स्टारर 'पदयप्पा' सिनेमाघरों में वापस आ गई है, फिल्म अपने 25 साल पूरे होने पर थिएटर्स में री-रिलीज हुई है। अब रजनीकांत ने इसके सीक्वल के बनने की पुष्टि की है जिसका बेसब्री से इंतजार था। के. एस. रविकुमार की डायरेक्ट की हुई ओरिजिनल फिल्म ने कई सालों में कल्ट स्टेटस हासिल किया, जिसका मुख्य कारण राम्या कृष्णन का जिद्दी किरदार, नीलांबरी था। जब यह पहली बार 1999 में रिलीज हुई थी, तो 'पदयप्पा' उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट बन गई थी।

    पहली झलक की पेश

    पदयप्पा की जबरदस्त सफलता पर बात करते हुए, रजनीकांत ने प्रोजेक्ट से जुड़ी अपनी यादों पर बात करते हुए 37 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया। उन्होंने इस कोट के साथ फिल्म के बेमिसाल क्रेज पर जोर दिया और कहा, 'अपने 50 साल के करियर में मैंने कभी महिलाओं को फिल्म देखने के लिए गेट तोड़ते नहीं देखा, जैसा उन्होंने पदयप्पा के लिए किया'।

    कैसी होगी कहानी?

    एक्टर ने फिल्म के बेमिसाल क्रेज को याद किया और कहा, 'एक समय औरतें 1999 की ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए 'गेट तोड़कर' आती थीं। इसके बाद इस एक्टर ने फिल्म के सीक्वल की घोषणा की और कहा, 'अब, जब मैं 2.0 (रोबो का सीक्वल) और जेलर 2 जैसे सीक्वल देखता हूं, तो मुझे हैरानी होती है कि पदयप्पा 2 क्यों नहीं? इसका टाइटल 'नीलांबरी: पदयप्पा 2' होगा। हम कहानी पर बात कर रहे हैं और अगर यह अच्छी निकली, तो पदयप्पा की तरह ही, एक नीलांबरी भी होगी। यह दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और मैं इस पर काम कर रहा हूं'।

     

    कब री-रिलीज हो रही पदयप्पा

    रजनीकांत ने कहा कि यह फिल्म उनके करियर के 25वें साल में रिलीज हुई थी, और दोस्तों के साथ इस पर काम करके उन्हें खुशी हुई। उन्होंने बताया, 'हमने फिल्म को किसी OTT या सैटेलाइट को नहीं दिया। मैंने इसे सिर्फ सन पिक्चर्स को चलाने दिया। यह ऐसी फिल्म है जो थिएटर में देखने के लिए बनी है और अब, 25 साल बाद, आप 12 दिसंबर को, मेरे जन्मदिन पर पदयप्पा देखेंगे'।

    रजनीकांत को पिछली बार लोकेश कनगराज की कुली (2025) में देखा गया था, जिसमें नागार्जुन अक्किनेनी, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज और दूसरे कलाकार अहम किरदारों में थे। फिल्म में आमिर खान का भी एक लंबा कैमियो था। वे अगली बार नेल्सन दिलीपकुमार की जेलर 2 (2026) में नजर आएंगे।

