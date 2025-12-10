Language
    'हमें उसमें थोड़ा घमंड..', जब ऐश्वर्या राय ने रिजेक्ट की थी Rajinikanth की फिल्म, अब थलाइवा ने कही ये बात

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    रजनीकांत के करियर की पहली 50 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'पदयप्पा' जल्द ही सिनेमाघरों में री-रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत ने इसके सीक्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऐश्वर्या राय ने क्यों रिजेक्ट की थी रजनीकांत की 'पदयप्पा'/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की 'पदयप्पा' दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। 26 साल बाद इस मूवी की री-रिलीज के साथ ही अभिनेता ने नीलांबरी: पदयप्पा 2' का भी एलान किया है।

    इस फिल्म में उनके अपोजिट राम्या कृष्णन मुख्य भूमिका में नजर आईं। हालांकि, इस मूवी में रजनीकांत ऐश्वर्या राय बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। 'पदयप्पा' की री-रिलीज के बीच हाल ही में रजनीकांत ने बताया कि 'नीलांबरी' के किरदार के लिए उनकी पहली च्वाइस राम्या नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय थीं। हालांकि, ऐश्वर्या ने इस सुपरहिट फिल्म के ऑफर पर लात मार दी। अब रजनीकांत ने ऐश्वर्या के ये फिल्म रिजेक्ट करने पर प्रतिक्रिया जाहिर की है।

    ऐश्वर्या राय के लिए सालों इंतजार करने को तैयार थे रजनीकांत

    पदयप्पा की री-रिलीज के बीच इस फिल्म के मेकर्स ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रजनीकांत ऐश्वर्या के फिल्म रिजेक्ट करने पर अपनी राय देते नजर आए। सुपरस्टार ने कहा, "हम चाहते थे कि ऐश्वर्या राय नीलांबरी की भूमिका निभाए। बहुत मुश्किलों के बाद हमारा उनसे संपर्क हो पाया था। मैं उनकी हां के लिए 2 से 3 साल का इंतजार करने के लिए भी बिल्कुल तैयार था, क्योंकि कैरेक्टर वैसा था"।

    एक्टर ने आगे कहा, "उस भूमिका में सफल होना जरूरी था, लेकिन हमें पता चला कि वह इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारे सामने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित सहित कई एक्ट्रेसेस के नाम भी रखे गए थे, लेकिन हम एक ऐसी हीरोइन की तलाश में थे, जिसकी आंखों में वह पावर हो, जो नीलांबरी के किरदार के लिए हमें चाहिए थी। हमें उस किरदार में एक घमंड चाहिए था। ऐश्वर्या के फिल्म रिजेक्ट करने के बाद रविकुमार ने हमें राम्या कृष्णन का नाम सजेस्ट किया था"।

    ऐश्वर्या और रजनीकांत ने इन फिल्मों में किया काम

    हालांकि, 'पदयप्पा' को रिजेक्ट करने की वजह से रजनीकांत और ऐश्वर्या के रिश्ते में किसी तरह की कड़वाहट नहीं आई और उन दोनों ने साल 2010 में फिल्म 'रोबोट' में साथ काम किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी रिकॉर्ड बनाए।

    robot movie

    इस मौके पर ही रजनीकांत ने 26 साल बाद फिल्म का सीक्वल 'नीलांबरी पदयप्पा' बनाने की घोषणा भी की। के एस रविकुमार के निर्देशन में बनी पदयप्पा रजनीकांत के करियर की पहली फिल्म थी, जिसने ग्लोबल स्तर पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। तमिलनाडु में फिल्म ने 28 से 30 करोड़ का बिजनेस किया था।

