'बिना सोए करवटें...' Samantha संग राज निदिमोरु की दूसरी शादी के बीच पहली पत्नी परेशान, बोलीं- ''
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से तलाक के बाद सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने दूसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने द फैमिली मैन और सिटाडेल हनी बनी के डायरेक्टर राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) से शादी की है।
राज निदिमोरु की भी सामंथा से दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी श्यामली डे (Shhyamali De) से हुई थी। जब से राज और सामंथा की शादी हुई है, तभी से श्यामली क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी स्लीपलेस नाइट के बारे में बात की है।
श्यामली डे की उड़ी रातों की नींद
श्यामली डे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फैंस की ब्लेसिंग्स, स्लीपलेस नाइट और उम्मीद-रोशनी के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा, "मैंने पूरी रात बिना सोए करवटें बदलते हुए, बहस करते हुए बिताई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, उसे न मानना एहसान फरामोश और बदतमीज होगा। मैं कई सालों से ट्विन हार्ट्स पर मेडिटेशन कर रही हूं। मेडिटेशन करने में धरती मां और सभी लोगों और जीवों को शांति, प्यार, माफी, उम्मीद, रोशनी, खुशी, प्यार, अच्छाई और अच्छा करने की इच्छा का आशीर्वाद देना शामिल है।"
श्यामली के गुरुजी को हुआ कैंसर
उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया, अब मुझे जो मिल रहा है, वह बस वही एनर्जी वापस आ रही है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई PR नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, या मेरे पेज को मैनेज करने वाले कोई एसोसिएट नहीं हैं। मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड कर रही हूं, जबकि मैं किसी ऐसी चीज से डील कर रही हूं जिसमें मेरी पूरी प्रेजेंस की जरूरत है।" श्यामली ने यह भी बताया कि उनके गुरु चौथे स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं। इसके चलते वह बहुत परेशान हैं।
एक और पोस्ट में श्यामली ने कहा कि अगर किसी ड्रामा या ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, तो वो यहां (उनके इंस्टाग्राम पोस्ट) पर नहीं मिलने वाला है। अटेंशन, मीडिया कवरेज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, ब्रांड प्रमोशंस, पेड पार्टनरशिप और सिंपेथी की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रही हूं।
