'बिना सोए करवटें...' Samantha संग राज निदिमोरु की दूसरी शादी के बीच पहली पत्नी परेशान, बोलीं- ''

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) से तलाक के बाद सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने दूसरी बार शादी कर ली है। उन्होंने द फैमिली मैन और सिटाडेल हनी बनी के डायरेक्टर राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) से शादी की है।

राज निदिमोरु की भी सामंथा से दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी श्यामली डे (Shhyamali De) से हुई थी। जब से राज और सामंथा की शादी हुई है, तभी से श्यामली क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी स्लीपलेस नाइट के बारे में बात की है।

श्यामली डे की उड़ी रातों की नींद श्यामली डे ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फैंस की ब्लेसिंग्स, स्लीपलेस नाइट और उम्मीद-रोशनी के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा, "मैंने पूरी रात बिना सोए करवटें बदलते हुए, बहस करते हुए बिताई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, उसे न मानना एहसान फरामोश और बदतमीज होगा। मैं कई सालों से ट्विन हार्ट्स पर मेडिटेशन कर रही हूं। मेडिटेशन करने में धरती मां और सभी लोगों और जीवों को शांति, प्यार, माफी, उम्मीद, रोशनी, खुशी, प्यार, अच्छाई और अच्छा करने की इच्छा का आशीर्वाद देना शामिल है।"