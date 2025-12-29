Battle of Galwan के टीजर में मुस्कुराए Salman Khan तो भड़क गए यूजर्स, इस शख्स ने बताया- क्यों जरूरी था वो सीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान खान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखाई देंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान एक्टर के रिएक्शन ने खींचा।

दरअसल, बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी जो कई लोगों के समझ से बाहर थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि वॉर सिचुएशन में मुस्कुराने वाले एक्सप्रेशन की क्या जरूरत थी, वो भी सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म में। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बीच अब सलमान की मुस्कुराहट के पीछे की वजह सामने आई है।

बैटल ऑफ गलवान में सलमान की स्माइल पर सवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने सलमान खान का बचाव करते हुए टीजर में दिखाए गए उनके स्माइल वाले एक्सप्रेशन की वजह बताई है। तहसीन ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जो लोग बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान की हल्की सी मुस्कान के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वे बात समझ नहीं रहे हैं। वह कैजुअल नहीं है। वह शांत स्वभाव है। वह शांत आक्रामकता है।"