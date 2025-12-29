Battle of Galwan के टीजर में मुस्कुराए Salman Khan तो भड़क गए यूजर्स, इस शख्स ने बताया- क्यों जरूरी था वो सीन
Battle of Galwan का टीजर जारी हो चुका है। टीजर में सलमान खान (Salman Khan) को वॉर सिचुएशन में स्माइल करते हुए देखा गया जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान खान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखाई देंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान एक्टर के रिएक्शन ने खींचा।
दरअसल, बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी जो कई लोगों के समझ से बाहर थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि वॉर सिचुएशन में मुस्कुराने वाले एक्सप्रेशन की क्या जरूरत थी, वो भी सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म में। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बीच अब सलमान की मुस्कुराहट के पीछे की वजह सामने आई है।
बैटल ऑफ गलवान में सलमान की स्माइल पर सवाल
पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने सलमान खान का बचाव करते हुए टीजर में दिखाए गए उनके स्माइल वाले एक्सप्रेशन की वजह बताई है। तहसीन ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जो लोग बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान की हल्की सी मुस्कान के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वे बात समझ नहीं रहे हैं। वह कैजुअल नहीं है। वह शांत स्वभाव है। वह शांत आक्रामकता है।"
यह भी पढ़ें- भाईजान की Battle of Galwan से डर गई 'अल्फा', क्लैश से बचने के लिए बदली रिलीज डेट
इस वजह से सलमान खान के चेहरे पर थी मुस्कुराहट
तहसीन पूनावाला ने आगे कहा, "यह एक ऐसे सैनिक का लुक है जो समझता है कि वह किस चीज में जा रहा है और दुश्मन के ठीक सामने होने पर भी घबराने से मना कर देता है। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में कदम रखता है तो सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं- या तो वह जीतता है और अपने देश की रक्षा करता है या वह इसके लिए खुद को कुर्बान कर देता है। एक सैनिक के लिए... दोनों ही जीत हैं।'
Those trolling Salman for that slight smile in the #BattleOfGalwan teaser are missing the point. That isn’t casual - it’s composure. It’s calm aggression. It’s the look of a soldier who understands what he’s walking into and refused to panic when the enemy is right in front of… pic.twitter.com/wT5fo0u7J8— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) December 28, 2025
तहसीन पूनावाला ने आखिर में कहा, "और टीजर उन लाइनों से उस सोच को साफ करता है- 'जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना... आज नहीं तो फिर कभी। मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। (टीजर में सलमान खान का डायलॉग) वह मुस्कान कमजोरी नहीं है। वह स्वीकार करना है। वह हिम्मत है। अगर फिल्म यही टोन बनाए रखती है, तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है।" बता दें कि फिल्म अगले साल 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यह भी पढ़ें- Battle Of Galwan Teaser Out: खत्म हुआ इंतजार! रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर, यूजर्स बोले-बिगुल बज गया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।