'पॉडकास्ट में आकर ऊटपटांग बातें...', Salman Khan ने अभिनव कश्यप को दिया करारा जवाब!

दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार पर विवादित बयान दिया था। अब सलमान खान ने उन्हें करारा जवाब दिया है। बिग बॉस 19 के मंच पर भाईजान ने अभिनव कश्यप के विवादित बयान पर क्या कहा जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से दबंग के डायरेक्टर और अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सल्लू मियां को गुंडा बताया था और कहा था कि उनका परिवार बहुत कंट्रोलिंग है।

यही नहीं, अभिनव कश्यप ने सलमान के भाई अरबाज खान को भी गधा और चोर बुलाया था। फिर जब सलमान ने अनुराग की फिल्म निशांची की तारीफ की तो भी अभिनव ने गुस्सा निकाला और कहा कि उनकी किस्मत में लिखा है कि वह उनके जूते चाटेंगे। अब बिना नाम लिए सलमान खान ने उनके बयानों का जवाब दिया है।