'पॉडकास्ट में आकर ऊटपटांग बातें...', Salman Khan ने अभिनव कश्यप को दिया करारा जवाब!
दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार पर विवादित बयान दिया था। अब सलमान खान ने उन्हें करारा जवाब दिया है। बिग बॉस 19 के मंच पर भाईजान ने अभिनव कश्यप के विवादित बयान पर क्या कहा जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से दबंग के डायरेक्टर और अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सल्लू मियां को गुंडा बताया था और कहा था कि उनका परिवार बहुत कंट्रोलिंग है।
यही नहीं, अभिनव कश्यप ने सलमान के भाई अरबाज खान को भी गधा और चोर बुलाया था। फिर जब सलमान ने अनुराग की फिल्म निशांची की तारीफ की तो भी अभिनव ने गुस्सा निकाला और कहा कि उनकी किस्मत में लिखा है कि वह उनके जूते चाटेंगे। अब बिना नाम लिए सलमान खान ने उनके बयानों का जवाब दिया है।
अभिनव कश्यप को सलमान खान का जवाब?
दरअसल, विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल के जन्मदिन पर उन्हें स्पेशल फील कराया। इससे खुश तान्या ने सलमान से एक विश मांगी। उनकी विश थी कि वह मुंबई में उनकी फैमिली बन जाएं ताकि वह अनसेफ फील न करें। इस पर सलमान ने कहा, "जो सब मेरे साथ अटैच हुए हैं या हुए थे, आजकल उनकी भी बज रही है। बैठे-बैठे लोग कुछ भी अंड-संड (बकवास) बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है और जिन्होंने कभी मेरी तारीफ की है।"
घरवालों को सलमान खान की सलाह
सलमान खान ने शो में आगे कहा, "अब वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। आजकल लोग पॉडकास्ट में आकर ऊटपटांग बातें करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई काम कर लो।" सलमान खान ने घरवालों को सलाह दी कि उन्हें किसी भी हाल में खाली नहीं बैठना चाहिए। उन्हें हमेशा काम करते रहना चाहिए।
सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 की होस्टिंग के साथ-साथ अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) की शूटिंग भी कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया कर रहे हैं जिसमें अभिनेता कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाते दिखाई देंगे।
