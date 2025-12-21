60वें बर्थडे से पहले Salman Khan ने बदला अपना हुलिया, नया लुक देख हैरान हुए लोग बोले- 'सच में सबसे...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान (Salman Khan) सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं जो 50s के आखिरी पड़ाव में भी अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। जल्द ही अभिनेता 60s में कदम रखने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने अपने लुक से फैंस को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि भाईजान अभी तो 40 के लगते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सलमान खान अपने हालिया लुक के लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। उनका लुक देख लोग हैरान हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भाई के बर्थडे में सलमान खान का स्वैग दरअसल, सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान (Sohail Khan) ने 20 दिसंबर को अपना 55वां जन्मदिन मनाया। अपने छोटे भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन को आखिर भाईजान कैसे मिस कर सकते हैं। बिजी शेड्यूल के बीच अभिनेता अपने भाई के जन्मदिन के लिए मुंबई लौटे और एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए।

59 की उम्र में सलमान खान का धांसू लुक सलमान खान स्वैग और भारी सिक्योरिटी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, सबकी निगाहें अभिनेता की फिटनेस और नए लुक पर अटक गईं। ब्लैक जींस, नेवी ब्लू टीशर्ट और ब्राउन शेड चश्मा लगाए सल्लू मियां बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं।

किक 2 के लिए सलमान ने बदला लुक? स्वैग के साथ वह एयरपोर्ट से निकले और सोहेल की बर्थडे पार्टी में पहुंच पैपराजी को पोज दिया। उनकी हैंडसम पर्सनैलिटी देख लोग हैरान हो गए। उन्होंने बैटल ऑफ गलवान के लिए अपनी मूंछ बढ़ाई थी। मगर अब उनका क्लीनशेव लुक दिख रहा है जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अभिनेता डेविल बन किक 2 (Kick 2) की शूटिंग कर रहे हैं।