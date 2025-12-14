'मैं रोता हूं तो आप हंसते...' Salman Khan ने उड़ाया खुद की एक्टिंग का मजाक, आलिया भट्ट की तारीफ की

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान भले ही रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर एक ग्लोबल सुपरस्टार की तरह चले हों, लेकिन स्टेज पर आते ही उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया कि जिसने ऑडियंस को हैरान कर दिया। अपनी लार्जर-दैन-लाइफ इमेज और कई पीढ़ियों तक सुपरस्टारडम के लिए जाने जाने वाले सलमान ने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर जोक मारकर फैंस को हैरान कर दिया। उनका यह कमेंट फेस्टिवल की बातचीत की हाईलाइट बन गया।

सलमान ने उड़ाया खुद की एक्टिंग का मजाक फेम, लेगेसी या हिट्स के बारे में बात करने के बजाय, एक्टर ने खुद का मजाक उड़ाना चुना। उन्होंने कहा कि वह खुद को एक महान परफॉर्मर नहीं मानते और यहां तक कि उन्हें लगता है कि जब वह स्क्रीन पर रोते हैं तो लोग हंसते हैं। हालांकि वहां मौजूद दर्शकों ने इस असहमति जताई। सलमान का कहना है कि वह 'महान अभिनेता' नहीं हैं। भाईजान ने खुले तौर पर उनकी खुद की एक्टिंग स्किल का मजाक उड़ाया और जोर देकर कहा कि वह कभी भी अभिनय करने की कोशिश नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा, 'अभिनय ने भी इस पीढ़ी को छोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ही कमाल का अभिनेता हूं। आप मुझे कुछ भी करते हुए पकड़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे अभिनय करते हुए नहीं पकड़ सकते। वो होता ही नहीं मुझसे। जैसा फील होता है, वैसे करता हूं। बस यहीं है'। जब होस्ट ने ऑडियंस से पूछा कि क्या वे सहमत हैं, तो पूरे हॉल ने जोर से कहा- नहीं। इसके बाद सलमान ने एक और बात पर अपना मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी जब मैं रोता हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पर हंस देते हो।

भाईजान को पसंद है सऊदी अरब सलमान ने रेड कार्पेट पर फेस्टिवल में शामिल होने के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें सऊदी अरब आना पसंद है और वह इस फेस्टिवल से होने वाले कल्चरल एक्सचेंज की तारीफ करते हैं। भाईजान ने कहा, 'मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। मुझे सऊदी पसंद है। यहां बहुत से लोगों को कल्चर पसंद है। यह अच्छा है। आजकल मैं इस जगह पर काफी आता-जाता रहता हूं। तो यह अच्छा है'।