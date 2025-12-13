25 सालों से इस चीज से बिल्कुल दूर हैं Salman Khan, भाईजान के इस रूटीन को अपनाने से बदल जाएगी जिंदगी

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हाल ही में सऊदी अरब में हुए जेद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने। फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान अवॉर्ड प्रेंजेंटर भी बने। जॉनी डेप के साथ उनकी कई फोटोज वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई है।

सलमान खान ने इस फिल्म फेस्टिवल में आना अपना सौभाग्य बताया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी बात भी फैंस को अपने बारे में बताई, जिससे अब तक उनके चाहने वाले अंजान थे। उन्होंने बताया कि 25 सालों से एक चीज है, जिससे उन्होंने दूरी बनाई हुई है।

25 साल में बाहर आकर नहीं किया ये काम स्टारडम पाना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। अब अभिनेता सलमान खान को ही ले लीजिए, उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी बहुत व्यस्त चल रही है। उन्हें घर से बाहर जाकर डिनर किए हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। सलमान ने कहा, "मेरा ज्यादातर जीवन परिवार और दोस्तों के बीच गुजरा है । जिसमें से कई सारे दोस्त अब नहीं रहे। अब बस चार-पांच ही दोस्त बचे फाइल हैं, जो बहुत समय से मेरे साथ हैं। 25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर करने के लिए नहीं गया हूं"।