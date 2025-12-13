25 सालों से इस चीज से बिल्कुल दूर हैं Salman Khan, भाईजान के इस रूटीन को अपनाने से बदल जाएगी जिंदगी
जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हाल ही में सऊदी अरब में हुए जेद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने। फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान अवॉर्ड प्रेंजेंटर भी बने। जॉनी डेप के साथ उनकी कई फोटोज वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई है।
सलमान खान ने इस फिल्म फेस्टिवल में आना अपना सौभाग्य बताया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी बात भी फैंस को अपने बारे में बताई, जिससे अब तक उनके चाहने वाले अंजान थे। उन्होंने बताया कि 25 सालों से एक चीज है, जिससे उन्होंने दूरी बनाई हुई है।
25 साल में बाहर आकर नहीं किया ये काम
स्टारडम पाना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। अब अभिनेता सलमान खान को ही ले लीजिए, उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी बहुत व्यस्त चल रही है। उन्हें घर से बाहर जाकर डिनर किए हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। सलमान ने कहा, "मेरा ज्यादातर जीवन परिवार और दोस्तों के बीच गुजरा है । जिसमें से कई सारे दोस्त अब नहीं रहे। अब बस चार-पांच ही दोस्त बचे फाइल हैं, जो बहुत समय से मेरे साथ हैं। 25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर करने के लिए नहीं गया हूं"।
ये है सलमान खान का रूटीन
अपने रूटीन के बारे में बात करते हुए दबंग स्टार ने आगे कहा, " शूटिंग से घर, घर से शूटिंग और एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल, होटल से यहां, बस यही मेरी जिंदगी है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप घूमो - फिरो और ये सब न हो। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। लोग इतनी इज्जत और प्यार देते हैं। उसी के लिए मेहनत करता हूं। बीच-बीच में आत्मसंतुष्ट भी हो जाता हूं। लेकिन उसका भी मजा लेता हूं, यह सोचकर कि आगे क्या आने वाला है, भविष्य क्या लेकर आने वाला है"।
सिकंदर के बाद इस फिल्म की कर रहे हैं तैयारी
ए आर मुरुगदास के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म 'सिकंदर' भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, लेकिन वह जल्द ही फिल्म 'बैटल आफ गलवान' में नजर आएंगे, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार चित्रांगदा सिंह के साथ बनेगी। इस मूवी का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं, जो इससे पहले शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी मूवीज बना चुके हैं।
