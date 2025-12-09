Kick 2 Cast: सलमान खान की किक 2 में विलेन बनेगा ये साउथ एक्टर, 'डेविल' से लेगा टक्कर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किक सलमान खान (Salman Khan) के एक्टिंग करियर की सबसे शानदार मूवीज में से एक है। हाल ही में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान ने खुद किक के सीक्वल यानी किक 2 (Kick 2) की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद से किक 2 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।
अब खबर आ रही है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला की किक 2 में साउथ सिनेमा का एक मशहूर कलाकार खलनायक बनता हुआ नजर आएगा। आइए जानते हैं कि वह कौन सा एक्टर है, जो पर्दे पर डेविल को कड़ी टक्कर देगा।
किक 2 में नजर आएगा ये एक्टर
सलमान खान द्वारा किक 2 की आधिकारिक पुष्टि की जाने के बाद हर तरफ इस मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिग बॉस 19 के मंच पर सलमान ने ये बताया कि वह इस समय किक 2 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। अब मूवी की कास्ट को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया है और इसमें पहला नाम किक 2 में विलेन बनने वाले अभिनेता का सामने आ रहा है।
दरअसल हाल ही में किक 2 के निर्माता साजिद नाडियाडवाला संग मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और मार्को मूवी फेम कलाकार उन्नी मुकुंदन की एक लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसे साउथ एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। इस पोस्ट में उन्नी ने लिखा था- द किक स्टार्ट विद द मैन।
इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि उन्नी मुकुंदन ही वह अभिनेता हैं, किक 2 में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा होता है तो यकीनन तौर पर सलमान खान और उन्नी मुकुंदन की टक्कर देखने लायक रहेगी।
मार्को से जीता सबका दिल
उन्नी मुकुंदन को सबसे अधिक लोकप्रियता फिल्म मार्को से मिली। इस मूवी में उनका खूंखार अवतार देखने को मिला था, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया। अब उम्मीद की जा रही है कि किक 2 में भी उन्नी उसी तरह के जलवा बरकरार रखेंगे। बता दें मार्को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।
