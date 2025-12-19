सलमान खान ने Kick 2 से किया जैकलीन फर्नांडिज को आउट, बर्थडे पर करेंगे नई हीरोइन के साथ 'टू मच फन'!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के खत्म होने के बाद अब सलमान अपना पूरा समय आगामी प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं। वह अपूर्व लाखिया की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में इन दिनों व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ मुख्य भूमिका में पहली बार चित्रांगदा सिंह दिखाई देंगी।

इस फिल्म के बाद भी सलमान खान के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक उनकी 388 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'किक' का सीक्वल 'किक-2' भी है, जिसके बारे में उन्होंने बिग बॉस के सेट पर बताया था। अब हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म से जैकलीन फर्नांडीज का पत्ता साफ हो गया है और उन्हें एक नई एक्ट्रेस ने सक्सेसफुल फिल्म में रिप्लेस कर दिया है।

इस एक्ट्रेस ने किया जैकलीन फर्नाडिज को रिप्लेस बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्माता साजिद नाडियाडवाला सलमान खान के जन्मदिन 27 दिसंबर 2025 में किक 2 की ऑफिशियल घोषणा कर सकते हैं। मूवी में सलमान खान के अपोजिट जैकलीन फर्नांडीज को रिप्लेस करके कृति सेनन उनकी जगह ले सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक एक्ट्रेस के रिप्लेसमेंट को लेकर कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है।

2014 में किक ने बॉक्स ऑफिस पर किया था अच्छा बिजनेस सलमान खान की साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'किक' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जहां मूवी ने 231.85 करोड़ कमाए थे, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी ने 388 करोड़ का बिजनेस किया था।