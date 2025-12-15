पहले ट्रैफिक रूल्स की उड़ाई धज्जियां, अब Sohail Khan ने मांगी माफी, बोले- 'हेलमेट पहनने से लगता है डर'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान का नाम आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। कभी अपनी पर्सनल लाइफ तो कभी प्रोफेशनल वर्क को लेकर वह सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सोहेल का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया था, जिसमें वह लाखों की कीमत वाली अपनी सुपर बाइक को देर रात में दौड़ाते हुए नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, बाइक चलाते समय सोहेल खान ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाईं और बैगर हेलमेट के दिखाई दिए। अब इस मामले को लेकर अभिनेता ने माफी मांगते हुआ एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। सोहेल ने पब्लिकली मांगी माफी देर रात बगैर हेलमेट बाइक चलाते वक्त सोहेल खान का वीडियो मौजूदा समय में इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि जब साथी बाइक राइडर्स ने उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी तो एक्टर उनके साथ भिड़ गए थे। खैर अब इस पूरे मामले को लेकर सोहेल खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह यातायात नियमों को तोड़ने को लेकर माफी मांगते नजर आए हैं। अभिनेता ने लिखा है-