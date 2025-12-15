Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले ट्रैफिक रूल्स की उड़ाई धज्जियां, अब Sohail Khan ने मांगी माफी, बोले- 'हेलमेट पहनने से लगता है डर'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    हाल ही में अभिनेता और निर्देशक सोहेल खान का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया था, जिसमें वह अपनी सुपर बाइक को राइड करते दिखे थे। हालांकि, इस दौरान उन्होंने ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोहेल खान ने मांग माफी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के छोटे भाई और एक्टर सोहेल खान का नाम आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। कभी अपनी पर्सनल लाइफ तो कभी प्रोफेशनल वर्क को लेकर वह सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सोहेल का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया था, जिसमें वह लाखों की कीमत वाली अपनी सुपर बाइक को देर रात में दौड़ाते हुए नजर आए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, बाइक चलाते समय सोहेल खान ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाईं और बैगर हेलमेट के दिखाई दिए। अब इस मामले को लेकर अभिनेता ने माफी मांगते हुआ एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। 

    सोहेल ने पब्लिकली मांगी माफी

    देर रात बगैर हेलमेट बाइक चलाते वक्त सोहेल खान का वीडियो मौजूदा समय में इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि जब साथी बाइक राइडर्स ने उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी तो एक्टर उनके साथ भिड़ गए थे। खैर अब इस पूरे मामले को लेकर सोहेल खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह यातायात नियमों को तोड़ने को लेकर माफी मांगते नजर आए हैं। अभिनेता ने लिखा है-

    SOHAILKHAN (1)

    यह भी पढ़ें- 'वो भी भाग गई...', Salman Khan ने एक्स भाभी पर कसा तंज! भाई सोहेल के भागकर शादी करने को लेकर कही ये बात

    ''मैं सभी बाइक राइड्स से ये निवेदन करता हूं कि प्लीज सभी हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं। मैं कभी-कभी खुद ऐसा करना भूल जाता हूं क्योंकि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसके चलते मुझे हेलमेट पहनने से डर लगता है। ये मेरा कोई बहाना नहीं है। राइडिंग बचपन से मेरा शौक रहा है और देर रात में इसलिए बाइक चलाता हूं कि ट्रैफिक कम रहता है। मेरा वादा है कि आगे से बाइक राइड करते वक्त में हेलमेट जरूर पहनूंगा और क्लॉस्ट्रोफोबिया पर काबू पाने की पूरी कोशिश करूंगा।'' 

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Sohail Khan (@sohailkhanofficial)

    इस तरह से सोहेल खान ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने को लेकर माफीनामा शेयर किया है। हालांकि, एक्टर के पोस्ट पर यूजर्स मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। 

    लाखों की है सोहेल की बाइक

    दरअसल वीडियो में सोहेल खान डुकाटी कंपनी के सुपर बाइक चलाते हुए दिखाई दिए हैं। सोहेल की बाइक की कीमत 19 लाख के आस-पास है, ये डुकाटी की हाइपरमोटर्ड 950 SP मॉडल की मोटर साइकिल बताई जा रही है। 

    यह भी पढ़ें- 54 की उम्र में सोहेल खान ने किया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, गुड लुक्स में बड़े भइया सलमान खान को भी किया फेल