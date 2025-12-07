54 की उम्र में सोहेल खान ने किया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, गुड लुक्स में बड़े भइया सलमान खान को भी किया फेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोहेल खान हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं। बीते समय में अपने लुक की वजह से उनको काफी ट्रोल किया गया है। इस बीच एक्टर का लेटेस्ट लुक सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो गया है। 54 साल की उम्र में सोहेल ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जिसकी वजह से उनके गुड लुक्स की चर्चा हर तरफ हो रही है।

सोशल मीडिया पर सोहेल खान की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए एक नजर सोहेल की इन फोटोज पर डालते हैं। बदल गया सोहेल खान का अंदाज बीते समय में सोहेल खान को उनके लुक को लेकर भी निशाने पर रखा गया है। आलोचकों ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई है। लेकिन अब शायद सोहेल ने अपनी फिटनेस के साथ-साथ लुक्स भी पर काम किया है और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके सबकी बोलती बंद कर दी है। रविवार को सोहेल खान को आउटिंग के दौरान के स्पॉट किया गया।

यह भी पढ़ें- Sohail Khan ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर सामने आईं लेटेस्ट फोटोज इस दौरान वह ब्लैक कलर की फुल स्लीव टी-शर्ट, सनग्लासेज और ब्लू जींस दिखाई दिए। इस लुक में सोहेल का अंदाज काफी बेहतरीन लग रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्टर के इस लेटेस्ट लुक की फोटोज और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और तमाम यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ उनके इन फोटो पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं।

सोहेल खान के इस नए लुक को देखकर कुछ यूजर्स का मानना है कि वह अपने बड़े भाई और सुपरस्टार सलमान खान से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वाकई सोहेल ने अपने इस नए अंदाज से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है, यही कारण है जो उनकी लेटेस्ट तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई हैं।