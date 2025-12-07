Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    54 की उम्र में सोहेल खान ने किया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, गुड लुक्स में बड़े भइया सलमान खान को भी किया फेल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    Sohail Khan Look: बॉलीवुड के फेमस एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान के लेटेस्ट लुक ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है। उनके गुड लुक्स देखकर कोई भी ये यकीन न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोहेल खान का बदला अंदाज (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोहेल खान हिंदी सिनेमा के फेमस डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं। बीते समय में अपने लुक की वजह से उनको काफी ट्रोल किया गया है। इस बीच एक्टर का लेटेस्ट लुक सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई शॉक हो गया है। 54 साल की उम्र में सोहेल ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, जिसकी वजह से उनके गुड लुक्स की चर्चा हर तरफ हो रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर सोहेल खान की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए एक नजर सोहेल की इन फोटोज पर डालते हैं। 

    बदल गया सोहेल खान का अंदाज

    बीते समय में सोहेल खान को उनके लुक को लेकर भी निशाने पर रखा गया है। आलोचकों ने उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई है। लेकिन अब शायद सोहेल ने अपनी फिटनेस के साथ-साथ लुक्स भी पर काम किया है और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके सबकी बोलती बंद कर दी है। रविवार को सोहेल खान को आउटिंग के दौरान के स्पॉट किया गया। 

    sohail

    यह भी पढ़ें- Sohail Khan ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर सामने आईं लेटेस्ट फोटोज

    इस दौरान वह ब्लैक कलर की फुल स्लीव टी-शर्ट, सनग्लासेज और ब्लू जींस दिखाई दिए। इस लुक में सोहेल का अंदाज काफी बेहतरीन लग रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्टर के इस लेटेस्ट लुक की फोटोज और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और तमाम यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ उनके इन फोटो पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। 

    sohailkhan

    सोहेल खान के इस नए लुक को देखकर कुछ यूजर्स का मानना है कि वह अपने बड़े भाई और सुपरस्टार सलमान खान से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वाकई सोहेल ने अपने इस नए अंदाज से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है, यही कारण है जो उनकी लेटेस्ट तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई हैं। 

    इन मूवीज के लिए मशहूर सोहेल खान

    बतौर निर्देशक और एक्टर सोहेल खान ने कई शानदार मूवीज में काम किया है। उनकी पॉपुलर मूवीज की तरफ गौर किया जाए तो उसमें प्यार किया तो डरना क्या, हैलो ब्रदर, मैंने प्यार क्यों किया, मैंने दिल तुझको दिया, हीरोज, आर्यन और हैलो जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। 

    यह भी पढ़ें- 'वो भी भाग गई...', Salman Khan ने एक्स भाभी पर कसा तंज! भाई सोहेल के भागकर शादी करने को लेकर कही ये बात