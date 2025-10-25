1 करोड़ फीस लेने वाली इस एक्ट्रेस से डरते थे Salman Khan, दो फिल्मों में किया था काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान का ऑरा दबंग है। उन्हें देख लोग डर जाते हैं। लोग अभिनेता से इतना खौफ खाते हैं कि कोई भी उनसे पंगा लेने में 10 बार सोचता है। कई सितारे भी जगजाहिर कर चुके हैं कि वे सलमान से डरते हैं। मगर क्या आपको पता है कि दूसरों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले सल्लू मियां खुद एक एक्ट्रेस से डरते हैं।

जी हां, सलमान खान बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार रहीं श्रीदेवी (Sridevi) से डरते थे। खुद अभिनेता ने इस बात का खुलासा एक पुराने इंटरव्यू में किया था। दोनों ने एक साथ दो फिल्मों में काम किया था। श्रीदेवी संग काम करने से डरते थे सलमान 90 दशक में जब सलमान खान ने अपना अभिनय करियर शुरू किया था, उस वक्त श्रीदेवी सिनेमा पर राज करती थीं। वह सुपरस्टार बन गई थीं और दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने का दम रखती थीं। कहा जाता है कि वह उस वक्त एक फिल्म के 1 करोड़ रुपये लेती थीं। इतना तो उस वक्त के टॉप एक्टर्स को भी नहीं मिलता था।