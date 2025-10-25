1 करोड़ फीस लेने वाली इस एक्ट्रेस से डरते थे Salman Khan, दो फिल्मों में किया था काम
क्या आपको पता है कि दबंग कहे जाने वाले सलमान खान (Salman Khan) को बॉलीवुड की एक लेडी सुपरस्टार के साथ काम करने से डर लगता था। खुद अभिनेता ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था और इसकी वजह आपको भी हैरान कर देगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान का ऑरा दबंग है। उन्हें देख लोग डर जाते हैं। लोग अभिनेता से इतना खौफ खाते हैं कि कोई भी उनसे पंगा लेने में 10 बार सोचता है। कई सितारे भी जगजाहिर कर चुके हैं कि वे सलमान से डरते हैं। मगर क्या आपको पता है कि दूसरों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले सल्लू मियां खुद एक एक्ट्रेस से डरते हैं।
जी हां, सलमान खान बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार रहीं श्रीदेवी (Sridevi) से डरते थे। खुद अभिनेता ने इस बात का खुलासा एक पुराने इंटरव्यू में किया था। दोनों ने एक साथ दो फिल्मों में काम किया था।
श्रीदेवी संग काम करने से डरते थे सलमान
90 दशक में जब सलमान खान ने अपना अभिनय करियर शुरू किया था, उस वक्त श्रीदेवी सिनेमा पर राज करती थीं। वह सुपरस्टार बन गई थीं और दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने का दम रखती थीं। कहा जाता है कि वह उस वक्त एक फिल्म के 1 करोड़ रुपये लेती थीं। इतना तो उस वक्त के टॉप एक्टर्स को भी नहीं मिलता था।
Photo Credit - X
सलमान खान ने एक पुराने इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्हें श्रीदेवी के साथ काम करने से डर लगता था। अभिनेता ने कहा था, "श्रीदेवी की कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो दर्शक हीरो पर कम ध्यान देते हैं।" उन्होंने एक्ट्रेस को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार बताते हुए यह भी कहा था कि लोग सिनेमाघर सिर्फ श्रीदेवी को देखने जाया करते थे।
यह भी पढ़ें- Salman Khan से ब्रेकअप के बाद क्यों चुप रहीं ऐश्वर्या? सालों बाद सामने आया प्रेमकहानी का 'वो' राज़!
दो फिल्मों में श्रीदेवी और सलमान ने किया अभिनय
बता दें कि सलमान खान ने श्रीदेवी के साथ दो फिल्मों में काम किया। उन्होंने साल 1993 में फिल्म चंद्रमुखी और 1994 में फिल्म चांद का टुकड़ा में काम किया था। यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। इसके बाद दोनों ने कभी भी साथ में कोई मूवी नहीं की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।