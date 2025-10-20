Salman Khan के बयान से पाकिस्तानी नाराज़, बलूचिस्तान को लेकर भाईजान ने कहा कुछ ऐसा!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सलमान लाइमलाइट में किसी ना किसी तरह से आ ही जाते हैं। हाल ही में अभिनेता ने कुछ ऐसा कह दिया है कि देखते ही देखते वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सलमान खान (Salman Khan), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) एक साथ पहुंचे। तीनों खान्स को एक ही मंच पर देखना फैंस के लिए किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं था। लेकिन यहीं पर बातचीत के दौरान सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान के सीने में आग लग गई। अब सलमान ने ऐसा क्या कहा आइए आपको बताते हैं।
बलूचिस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा- सलमान
जॉय फॉरम 2025 के इवेंट में कई हस्तियां शामिल हुई थीं। यहीं पर सलमान, शाहरुख और आमिर भी मौजूद थे। तीनों ही एक्टर्स ने ग्लोबल सिनेमा, भारतीय फिल्म्स और अपने करियर के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इसी दौरान सलमान ने पाकिस्तान (Pakistan), अफगानिस्तान (Afghanistan) और बलूचिस्तान (balochistan) की भी चर्चा की। इसी बीच सलमान ने कहा कि, 'आज अगर कोई हिंदी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होती है तो वो सुपरहिट हो जाती है। इतना ही नहीं, तमिल, तेलुगू और मलयाली फिल्में भी यहां अच्छा बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि यहां कई देशों के लोग रहते और काम करते हैं। हमारे देश से कई लोग यहां आए हैं। बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग सभी यहां काम करते हैं।' सलमान ने जैसे ही कहा कि, 'बलूचिस्तान के लोग', (Salman Khan balochistan) बस इसी बात पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
Salman Khan Acknowledges Balochistan is not a part of Pakistan🤣— The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) October 19, 2025
He said “Everyone is working in Saudi Arabia.. There are people from Balochistan, Afghanistan, Pakistan”
pic.twitter.com/G4my8wp781
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि क्या वाकई में सलमान को हकीकत पता है? या उनसे कोई गलती हुई है, या गलती से उनके मुंह से ये निकला है या फिर सलमान ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है। इस पर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को सलमान का ये बयान कतई पसंद नहीं आया है और वो सोशल मीडिया पर सलमान को ट्रोल करने में लगे हुए हैं।
हालांकि सोशल मीडिया की बहस के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं, जो सलमान खान का समर्थन भी कर रहे हैं। अब सलमान का ये कहना एक नई बहस को जन्म भी दे चुका है, क्योंकि सलमान ने ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अलग अलग बताया है। आपको बता दें कि, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है और इसी का जिक्र सलमान ने अपने इस बयान में किया है, जिसके बाद अब इस पर बहस हो रही है।
