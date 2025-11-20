Salman Khan ने खत्म किया लेट लतीफी का झंझट, 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए अपनाई ये ट्रिक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) का स्टारडम के चर्चे सिनेमा जगत में खूब होते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर भाईजान का नाम फिल्म के सेट पर लेट आने के लिए भी सुर्खियां बटोरता रहता है। कई फिल्ममेकर्स इसका दावा कर चुके हैं वह सेट पर देरी से आते हैं।

अपनी आदात सुधारने और ऐसे लेट लतीफी के आरोपों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सलमान खान ने अब नया जुगाड़ लिया है, जिसका इस्तेमाल वह निर्देशक अपूर्व लखिया संग अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) की शूटिंग के लिए कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा आइए जानते हैं-

लेट लटीफी के लिए सलमान ने निकाला जुगाड़ फिल्म सिकंदर (Sikandar) की असफलता के बाद फिल्मकार ए आर मुरुगदास ने अभिनेता सलमान खान पर सेट पर लेट आने और काम में अनियमितता के आरोप लगाए थे। जिसके बाद रियलिटी शो बिग बॉस से सलमान ने भी उनका जवाब दिया। मौजूदा समय में सलमान फिल्ममेकर अपूर्व लाखिया (Apoorva Lakhia) के साथ आने वाली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं।

अगर मैं शाम के छह बजे बोलता हूं तो छह बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसे में अगर आप फिल्म की टीम को सेट पर सुबह नौ बजे ही बुला लेंगे तो सही नहीं रहेगा। आप शाम को छह बजे के अनुसार ही टीम को सेट पर बुलाना। ऐसे में अब अपूर्व भी सलमान के बताए समय के हिसाब से फिल्म का शेड्यूल तैयार करते हैं। बता दें कि यह फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है।