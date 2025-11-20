Salman Khan ने खत्म किया लेट लतीफी का झंझट, 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए अपनाई ये ट्रिक?

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) पर समय-समय पर सेट पर लेट आने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में सिकंदर निर्देशक ए आर मुरुगदास ने भी इसका दावा किया था। अब भाईजान ने अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) के लिए लेट लतीफी का जुगाड़ निकाल लिया है।

    हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार सलमान खान (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) का स्टारडम के चर्चे सिनेमा जगत में खूब होते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर भाईजान का नाम फिल्म के सेट पर लेट आने के लिए भी सुर्खियां बटोरता रहता है। कई फिल्ममेकर्स इसका दावा कर चुके हैं वह सेट पर देरी से आते हैं। 

    अपनी आदात सुधारने और ऐसे लेट लतीफी के आरोपों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सलमान खान ने अब नया जुगाड़ लिया है, जिसका इस्तेमाल वह निर्देशक अपूर्व लखिया संग अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) की शूटिंग के लिए कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा आइए जानते हैं-

    लेट लटीफी के लिए सलमान ने निकाला जुगाड़

    फिल्म सिकंदर (Sikandar) की असफलता के बाद फिल्मकार ए आर मुरुगदास ने अभिनेता सलमान खान पर सेट पर लेट आने और काम में अनियमितता के आरोप लगाए थे। जिसके बाद रियलिटी शो बिग बॉस से सलमान ने भी उनका जवाब दिया। मौजूदा समय में सलमान फिल्ममेकर अपूर्व लाखिया (Apoorva Lakhia) के साथ आने वाली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं।

    जहां से खबरें आ रही हैं कि अब सलमान और अपूर्व ने मिलकर काम करने का नया तरीका खोजा है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के लिए अपूर्व सलमान के बताए समय के अनुसार शेड्यूल तय करते हैं। दरअसल, सलमान की सेट पर लेट आने की आदत है। ऐसे में बैटल आफ गलवान की शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने अपूर्व से बात की और कहा कि मैं अपने काम करने का तरीका तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मैं आपको हर दिन बता सकता हूं कि मैं सेट पर कितने बजे पहुंचूंगा।

    अगर मैं शाम के छह बजे बोलता हूं तो छह बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसे में अगर आप फिल्म की टीम को सेट पर सुबह नौ बजे ही बुला लेंगे तो सही नहीं रहेगा। आप शाम को छह बजे के अनुसार ही टीम को सेट पर बुलाना। ऐसे में अब अपूर्व भी सलमान के बताए समय के हिसाब से फिल्म का शेड्यूल तैयार करते हैं। बता दें कि यह फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है।

    कब रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान

    फिल्म बैटल ऑफ गलवान सलमान खान के करियर के लिए काफी अहम मानी जा रही। सच्ची घटना से प्रेरित ये मूवी अगले साल जून के महीने (Battle Of Galwan Release Date) में सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है, हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 

