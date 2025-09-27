Language
    सेट पर दिन में10 बार महिला को मजबूरन Kiss करते थे Saif Ali Khan, बदले में हर हफ्ते मिलते थे इतने रुपए

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:14 PM (IST)

    90 के दशक के कम ऐसे एक्टर्स हैं जो फिल्मों में दूसरी पारी में सफल रहे हैं। इनमें एक नाम सैफ अली खान का भी है जो लगातार अलग-अलग तरह के किरदार निभा रहे हैं। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर का बेटा होने के बावजूद भी सैफ को किस तरह से पैसे की खातिर सेट पर 10 बार महिला को किस करना पड़ता था इसके बारे में बताया।

    मजबूरन जब सैफ को करना पड़ता था 10 बार प्रोड्यूसर को किस / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में अक्सर स्टारकिड्स को देखकर आम आदमी को यही लगता है कि इन्होंने जिंदगी में क्या ही स्ट्रगल किया होगा। सुहाना खान से लेकर इब्राहिम-सारा, जाह्नवी और अनन्या जैसे कई स्टार्स के बच्चे हैं, जिन्हें अपने प्रिविलेज के कारण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। स्टार किड्स को ट्रोल करने का सिलसिला आज से नहीं, बल्कि 90 के दशक से चलता आ रहा है, जिसका खुलासा हाल ही में सैफ अली खान ने किया।

    सैफ अली खान ने हाल ही में एक खास बातचीत में बताया प्रिविलेज बैकग्राउंड और शर्मिला टैगोर-मंसूर अली खान का बेटा होने के बाद भी उन्हें अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष झेलना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने उस समय को भी याद किया, जब 21 साल की कम उम्र में शादी के बंधन में बंधने के बाद जब उनके सामने सेट पर काम की खातिर किसी अन्य महिला को किस करके पैसा कमाने की डिमांड रखी गई था। क्या था ये किस्सा चलिए जानते हैं:

    महिला को किस करके कमाते थे पैसे?

    सैफ अली खान ने हाल ही में एस्क्वायर मैगजीन से बातचीत करते हुए उस समय को याद किया जब कम उम्र पर उन पर फाइनेंशियली जिम्मेदारी आ गई थी। दरअसल, महज 21 साल की उम्र में सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की थी और उसके बाद 25 साल की उम्र में उनके सारा और इब्राहिम हो गए थे।

    "मुझे हर हफ्ते 1000 रुपए मिलते थे, क्योंकि एक प्रोड्यूसर ने मेरे सामने ये डिमांड रखी थी कि मुझे उनके गाल पर दिन में 10 बार किस लेनी है। जितनी बार मैं ये करता था, मुझे पैसा मिलता था। लोग मुझे ये कहते थे कि मैं कितना लकी हूं कि मुझे कई चांस मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे बेस्ट फिल्में मिल रही हैं या मैं मेन लीड किरदार निभा रहा हूं। मैं हर फिल्म में सेकंड या थर्ड लीड था"।

    क्यों टूटी थी अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी?

    अमृता सिंह और सैफ अली खान की लव स्टोरी साल 1990 में फिल्म 'बेखुदी' के सेट पर शुरू हुई थी। उस समय जहां सैफ एक स्ट्रगलर थे, तो वहीं अमृता इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थीं। दोनों ने अक्टूबर 1991 में शादी की थी, लेकिन 13 साल बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह साल 2004 में तलाक लेकर अलग हो गए। । रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमृता सिंह ने सैफ अली खान को इटैलियन मॉडल रोजा के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के कारण छोड़ा था।

    अमृता सिंह और सैफ अली खान के दो बच्चे हैं, जिनमें बड़ी सारा अली खान और छोटे इब्राहिम अली खान हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जब सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक हुआ था, तो उस समय पर 'हम तुम' एक्टर ने उन्हें 5 करोड़ तक की एलिमोनी दी थी, जिसमें से 2.5 वह पहले ही दे चुके थे

