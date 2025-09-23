'सराहना की भूखी हूं,' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से Sahher Bambba को मिली शोहरत, एक्ट्रेस ने शेयर किया अनुभव
Sahher Bambba वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हर तरफ आर्यन खान की इस सीरीज में अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाने के लिए सेहर की तारीफ की जा रही है। इस बीच सेहर बांबा ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba***ds of Bollywood) को लेकर अपना अनुभव साझा किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल का बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के बास से बॉलीवुड में डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस सेहर बांबा (Sahher Bambba) इन दिनों अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।
आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में सेहर ने करिश्मा का अहम किरदार निभाया है। जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Ba***ds of Bollywood) को लेकर सेहर क्या सोचती हैं और उनका अनुभव कैसा रहा। इस मामले पर उन्होंने खुलकर बात की है।
सेहर बंबा ने साझा किया अपना अनुभव
स्टारडम कैसा होना चाहिए इसे लेकर हर कलाकार का अपना सोच होता है। अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित और हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी स्टारडम के बारे में बात की गई है। फिल्म पल पल दिल के पास से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली अभिनेत्री सेहर बांबा ने इसमें स्टारकिड करिश्मा तलवार की भूमिका निभाई है।
स्टारडम को लेकर सेहर का कहना है, ‘हम कलाकार, लोगों से मिलने वाली सराहना के भूखे होते हैं। उसी के लिए हम काम करते हैं। ऐसे में अगर आपका ध्यान सही जगह पर हो और मेहनत करने से न डरते हों, तो स्टारडम और बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं।’
वहीं शाह रुख के प्रोडक्शन में काम करने को लेकर सेहर ने कहा, ‘मेरे लिए उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करना ही बहुत बड़ी बात थी। मैं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने बस इसी लक्ष्य के साथ काम किया कि हर सीन में अपनी क्षमता का शत प्रतिशत देना है।’ इस तरह से सेहर ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर अपना अनुभव साझा किया है।
पार्ट 2 में भी आएंगी नजर
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा सीजन आने की पूरी संभावना बनी हुई है। जिस मोड़ पर पहले सीजन की कहानी खत्म हुई है, उस आधार पर आर्यन खान इसका दूसरा सीजन जरूर लाएंगे। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 में भी सेहर बांबा की भूमिका अहम रह सकती है, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है।
