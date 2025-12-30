Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मीडिया को देखते ही Rekha ने चूमा अमिताभ बच्चन के नाती का पोस्टर, यूजर्स बोले- अब ये टू मच है

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा यूं तो अपने लविंग नेचर की वजह से फैंस का दिल जीत रही हैं, लेकिन इस बार उनके बर्ताव ने यूजर्स को निराश कर दिया है। रेखा ने फिल्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेखा ने किया अगस्त्य नंदा की फोटो पर किस/ फोटो- Instagram

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ये दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वहीं अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा 'द आर्चीज' के बाद अब जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीती शाम मुंबई में 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसको अटेंड करने के लिए सलमान खान से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल सहित कई सितारे पहुंचे थे। इस स्क्रीनिंग पर एवरग्रीन स्टार रेखा ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए। हालांकि, मीडिया के सामने रेखा ने अगस्त्य नंदा के पोस्टर को देखकर कुछ ऐसा किया , जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं।

    अगस्त्य नंदा के पोस्टर पर किया रेखा ने किस

    'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के दौरान के रेखा के कई वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। रेखा जब फिल्म देखने पहुंची, तो वह पहले रेड कारपेट पर आईं। जहां सबसे पहले एक्ट्रेस धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने रुकी और दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया।

    यह भी पढ़ें- रेखा की सौतेली मां थीं सुपरस्टार, 100 करोड़ की मालकिन...नशे में रहीं चूर...पति ने किया बर्बाद...दर्दनाक थी मौत

    उसके बाद रेखा आगे बढ़ी और उन्होंने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फोटो पर पहले हाथ फेरा और फिर फ्लाइंग किस करके उन्हें ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद रेखा ने मुस्कुराते हुए मीडिया के लिए पोज दिए और फिर अंदर चली गईं।

    रेखा के जेस्चर से इरिटेट हुए सोशल मीडिया यूजर्स

    आम तौर पर रेखा के इस सरल स्वभाव को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चन परिवार के लिए उनके इस प्यार को देखकर फैंस इसे क्रिंज बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "शायद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन रेखा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी"।

    rekha 1

    rekha films

    दूसरे यूजर ने लिखा, "लगता हैं ये अपने और अमिताभ के अफेयर के बारे में बिल्कुल भी किसी को भूलने नहीं देंगी। एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं पता लोग रेखा के इस बर्ताव को हाइप क्यों करते हैं? ये कोई आइकॉनिक और फनी चीज नहीं है, ये वह सिर्फ अटेंशन के लिए कर रही हैं"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये तो टू मच है, अब रेखा को ये सब बंद करना चाहिए, बहुत ही क्रिंज लगता है"। अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 

    यह भी पढ़ें- खुल गया राज, क्यों हुआ था रेखा और अमिताभ बच्चन का ब्रेकअप? एक्ट्रेस की सहेली ने बताई वजह