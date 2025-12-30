मीडिया को देखते ही Rekha ने चूमा अमिताभ बच्चन के नाती का पोस्टर, यूजर्स बोले- अब ये टू मच है

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ये दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वहीं अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा 'द आर्चीज' के बाद अब जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीती शाम मुंबई में 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसको अटेंड करने के लिए सलमान खान से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल सहित कई सितारे पहुंचे थे। इस स्क्रीनिंग पर एवरग्रीन स्टार रेखा ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए। हालांकि, मीडिया के सामने रेखा ने अगस्त्य नंदा के पोस्टर को देखकर कुछ ऐसा किया , जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं।

अगस्त्य नंदा के पोस्टर पर किया रेखा ने किस 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के दौरान के रेखा के कई वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। रेखा जब फिल्म देखने पहुंची, तो वह पहले रेड कारपेट पर आईं। जहां सबसे पहले एक्ट्रेस धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने रुकी और दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया।

The world might end but Rekha will never move on 🤭 pic.twitter.com/FEkAAr51eQ — Mona Shandilya (@RoseTint4) December 29, 2025 रेखा के जेस्चर से इरिटेट हुए सोशल मीडिया यूजर्स आम तौर पर रेखा के इस सरल स्वभाव को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चन परिवार के लिए उनके इस प्यार को देखकर फैंस इसे क्रिंज बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "शायद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन रेखा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी"।