खुल गया राज, क्यों हुआ था रेखा और अमिताभ बच्चन का ब्रेकअप? एक्ट्रेस की सहेली ने बताई वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ और रेखा को लेकर आए दिन चर्चा का बाजार काफी गर्म रहता है। सिर्फ रील लाइफ ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब देखे जाते थे। इनके अफेयर को लेकर तरह-तरह की खबरें भी सामने आती रहती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब हाल ही में रेखा की एक दोस्त ने अमिताभ संग उनके रिश्ते के टूटने की वजह का खुलासा किया है और बताया है कि क्यों इन दोनों कलाकारों की राहें हमेशा-हमेशा के लिए जुदा हो गई थीं। क्यों अलग हुए थे अमिताभ और रेखा? कुछ पुरानी बातें, तब सामने आती हैं, जब उनके बारे में बातें होती हैं। ऐसी कुछ बातें फिर निकली हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा को लेकर दोनों ने साथ में मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग समेत कई फिल्मों में काम किया है। दोनों के बीच हमेशा नजदीकियों को लेकर खबरें आईं, लेकिन दोनों ने ही कभी खुलकर इस पर बात नहीं की। अब लेखिका और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने हाल ही में समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि दोनों एक-दूसरे के करीब थे और उनका रिश्ता टूटने की वजह क्या थी । बीना ने कहा-

इस पर बीना आगे कहती हैं- ''मैंने ही उनकी मुलाकात मुकेश से करवाई थी। अमिताभ राजनीति में आ चुके थे और रेखा मुझसे मिलने न्यूयार्क आई थीं। वह एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन अब एक सार्वजनिक शख्सियत बन चुके थे और संभव है कि उन्होंने उनसे कह दिया हो कि उनके बीच अब आगे कोई संभावना नहीं है। उनका रिश्ता सार्वजनिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था ।''