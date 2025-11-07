Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई...', Akshay Kumar संग सगाई टूटने पर Raveena Tandon ने तोड़ी चुप्पी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    रवीना टंडन (Raveena Tandon) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। दोनों का रिश्ता शादी तक भी पहुंचने वाला था लेकिन उनकी सगाई टूट गई थी। रवीना ने सालों बाद उनके और अक्षय के सगाई की चर्चा होने पर अपना रिएक्शन दिया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अक्षय कुमार संग सगाई टूटने पर रवीना टंडन ने किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रवीना टंडन और अक्षय कुमार 90s के सबसे चर्चित कपल थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसके बावजूद उनके अफेयर की खबरें चारों ओर फैली हुई थीं। जहां सेलिब्रिटीज अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखते थे, वहीं रवीना और अक्षय का रिश्ता किसी से नहीं छुपा था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही नहीं, रवीना टंडन और अक्षय कुमार शादी भी करने वाले थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी। मगर बाद में उनकी सगाई टूट गई। आज भले ही दोनों अपनी-अपनी लाइफ में मूव-ऑन कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी उनकी सगाई की चर्चा हो होती है। अब रवीना ने इस बारे में बात की है।

    अक्षय संग टूट गई थी रवीना से शादी

    कुछ समय पहले ANI को दिए इंटरव्यू में जब रवीना टंडन से पूछा गया कि उनकी सगाई को दो दशक से ज्यादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनके और अक्षय की सगाई के बारे में सर्च करते हैं। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "मैं इसे भूल गई।"

    यह भी पढ़ें- 'हीरो जिप खींचता है...', Raveena Tandon ने अश्लील सीन की वजह से छोड़ दी थी करिश्मा कपूर की ये फिल्म

    अब कैसा है रवीना और अक्षय का रिश्ता?

    रवीना टंडन ने आगे बताया-

    हां मुझे लगता है कि हम मोहरा (Mohra Movie) के टाइम पर एक हिट जोड़ी थे और आज भी जब हम सोशली मिलते हैं तो बातें करते हैं। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्लीज़। कॉलेज में लड़कियां हर हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड बदल रही हैं, तब से लेकर अब तक। लेकिन एक सगाई जो टूट गई थी, वह अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों। लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?

    Mohra

    रवीना जैसी दिखने वाली लड़कियों को डेट करते थे अक्षय?

    इसी इंटरव्यू में जब रवीना टंडन से उन रिपोर्ट्स में पूछा गया जिसमें दावा किया गया था कि अक्षय उन्हीं लड़कियों को डेट करते थे जो उन जैसा दिखती हैं। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "मैं उस बारे में लिखी गई कोई भी चीज नहीं पढ़ती क्योंकि बेवजह मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊं? इसलिए बेहतर है कि बिल्कुल न पढ़ूं।"

    यह भी पढ़ें- 'सब जगह आपने जाके बोला...' सालों बाद करिश्मा कपूर के साथ हुए झगड़ें पर बोली Raveena Tandon