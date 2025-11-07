'अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई...', Akshay Kumar संग सगाई टूटने पर Raveena Tandon ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रवीना टंडन और अक्षय कुमार 90s के सबसे चर्चित कपल थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसके बावजूद उनके अफेयर की खबरें चारों ओर फैली हुई थीं। जहां सेलिब्रिटीज अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखते थे, वहीं रवीना और अक्षय का रिश्ता किसी से नहीं छुपा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यही नहीं, रवीना टंडन और अक्षय कुमार शादी भी करने वाले थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी। मगर बाद में उनकी सगाई टूट गई। आज भले ही दोनों अपनी-अपनी लाइफ में मूव-ऑन कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी उनकी सगाई की चर्चा हो होती है। अब रवीना ने इस बारे में बात की है।