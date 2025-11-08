क्रैश होने वाली थी Rashmika Mandanna की फ्लाइट... मरते-मरते बची थीं एक्ट्रेस, श्रद्धा ने बताया डरावना किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल तो बच्चा है जी, जिद, ग्रेट ग्रैंड मस्ती और आर्या 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं बॉलीवुड-साउथ एक्ट्रेस श्रद्धा दास (Shraddha Das) ने हाल ही में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ नियर-डेथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। श्रद्धा का कहना है कि उनकी और रश्मिका की पहली मुलाकात फ्लाइट में ही हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रद्धा दास ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि एक बार वह और रश्मिका मंदाना सेम फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। दोनों मुंबई से हैदराबाद जा रहे थे। उस वक्त तक वह रश्मिका से नहीं मिली थी। रश्मिका की फ्लाइट होने वाली थी क्रैश श्रद्धा दास ने बताया कि वह और रश्मिका मरते-मरते बचे थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट क्रैश होने वाली थी। फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, "रश्मिका और मैंने एक साथ फ्लाइट में सफर किया था, जहां हमारी फ्लाइट लगभग क्रैश होने वाली थी। वहीं मैं उनसे मिली थी। वह बहुत प्यारी इंसान हैं।"

विजय की दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका इन दिनों रश्मिका मंदाना अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सात फेरे लेने जा रही हैं। वह फरवरी में राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकती हैं। अभी एक्ट्रेस ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा है।