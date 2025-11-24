Rani Mukerji का पहला हीरो, फिल्मों में फूटी किस्मत; 28 साल से Sholay के 'गब्बर' का बेटा ऐसे गुजार रहा जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा में यूं तो हर साल हजारों कलाकार अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं, लेकिन इक्का-दुक्का ही अपने पैर जमा पाते हैं। अब चाहे वो स्टार किड्स हो या फिर आउटसाइडर्स। बड़े-बड़े सितारों के बच्चे भी फिल्मी वर्ल्ड में छाप छोड़ पाने में असफल हो जाते हैं। रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के पहले हीरो भी उन्हीं स्टार किड्स में से एक हैं।

रानी मुखर्जी ने साल 1997 में आई फिल्म राजा की आएगी बारात (Raja Ki Aayegi Baaraat) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से सिर्फ रानी ही लॉन्च नहीं हुई थीं, बल्कि शादाब खान (Shadaab Khan) ने भी बतौर लीड डेब्यू किया था। वह रानी के पहले हीरो थे।

शादाब खान की पहली फिल्म थी फ्लॉप राजा की आएगी बारात फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई थी, लेकिन इस फिल्म ने रानी मुखर्जी की किस्मत चमका दी थी। उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई और फिर उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई। मगर दूसरी ओर शादाब खान को वैसे ऑफर्स नहीं मिले, जिसके वह हकदार थे।

आखिरी बार वेब सीरीज में किया काम राजा की आएगी बारात के बाद शादाब खान ने बेताबी, हे राम और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन यहां भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें चाहत थी। कुल मिलाकर फिल्मों में उनका करियर एकदम फ्लॉप रहा। आखिरी बार शादाब को रोमियो अकबर वॉल्टर में देखा गया था। वह साल 2020 में वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी नजर आए थे।