    Raj Kapoor का नाती बॉलीवुड में फ्लॉप... एक फिल्म के बाद इंडस्ट्री से बनाई दूरी... अब कर रहा है ये काम

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    राज कपूर (Raj Kapoor) ने सिनेमा को बेहतरीन फिल्मों से नवाजा। उनके बेटों और पोते-पोतियों ने भी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। उनके एक और नाती भी अभिनय की दुनिया में आए, लेकिन अपने नाना की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। जानिए उनके बारे में। 

    राज कपूर के नाती का बॉलीवुड में नहीं चला सिक्का। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता-फिल्ममेकर राज कपूर (Raj Kapoor) की दो पीढ़ियों ने अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। बेटों ने खूब सफलता हासिल की और नातियों ने भी फिल्मी वर्ल्ड में इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। मगर सबकी किस्मत करीना-करिश्मा और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जैसी नहीं निकली।

    राज कपूर के पोता रणबीर और पोतियों करीना व करिश्मा ने सफलता हासिल की, लेकिन उनके एक नाती का बॉलीवुड में करियर सही नहीं रहा। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया और उम्मीद की थी कि उनका अभिनय करियर भी अच्छा रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं।

    राज कपूर के जिस नाती के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके अरमान जैन (Armaan Jain) हैं। 

    पहली फिल्म नहीं रही हिट

    अरमान जैन, राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं। 23 जून 1990 को जन्मे अरमान जैन अपने नाना राज कपूर व कजिंस करिश्मा-रणबीर की तरह फिल्मी वर्ल्ड में नाम कमाना चाहते थे। उन्होंने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया। फिर एक मैं और एक तू मूवी को भी असिस्ट किया। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से शुरू किया था।

    फिल्म की असफलता और निगेटिव रिव्यूज के चलते अरमान जैन का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। स्टार किड्स होने के बावजूद अरमान को न ही कोई फिल्म का ऑफर मिला। इसके बाद अरमान ने हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया।

    अब क्या करते हैं अरमान जैन?

    हाल ही में, एक्टर ने कपूर खानदान पर एक डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद कपूर्स' (Dining with Kapoors) को क्रिएट किया है जो इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रही है। इसी इवेंट में एक्टर ने बताया कि वह अपने दादा की तरह फिल्मों में जाना चाहते थे, लेकिन सिक्का चल नहीं पाया।

     

     
     
     
    अरमान जैन एक्टर भले ही न बन पाए हों, लेकिन वह एक अच्छे कुक हैं और अपना रेस्त्रां द जंगली किचन के मालिक हैं। 

