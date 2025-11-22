Raj Kapoor का नाती बॉलीवुड में फ्लॉप... एक फिल्म के बाद इंडस्ट्री से बनाई दूरी... अब कर रहा है ये काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता-फिल्ममेकर राज कपूर (Raj Kapoor) की दो पीढ़ियों ने अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। बेटों ने खूब सफलता हासिल की और नातियों ने भी फिल्मी वर्ल्ड में इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। मगर सबकी किस्मत करीना-करिश्मा और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जैसी नहीं निकली।

राज कपूर के पोता रणबीर और पोतियों करीना व करिश्मा ने सफलता हासिल की, लेकिन उनके एक नाती का बॉलीवुड में करियर सही नहीं रहा। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया और उम्मीद की थी कि उनका अभिनय करियर भी अच्छा रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं।

राज कपूर के जिस नाती के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके अरमान जैन (Armaan Jain) हैं। पहली फिल्म नहीं रही हिट अरमान जैन, राज कपूर की बेटी रीमा जैन के बेटे हैं। 23 जून 1990 को जन्मे अरमान जैन अपने नाना राज कपूर व कजिंस करिश्मा-रणबीर की तरह फिल्मी वर्ल्ड में नाम कमाना चाहते थे। उन्होंने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया। फिर एक मैं और एक तू मूवी को भी असिस्ट किया। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से शुरू किया था।