    70 के दशक का मशहूर चाइल्ड एक्टर, अमिताभ बच्चन-राजेश खन्ना के साथ किया काम... अब कहां है मास्टर राजू?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:48 AM (IST)

    70 के दशक में बड़े-बड़े सितारे ही नहीं, बल्कि चाइल्ड आर्टिस्ट का भी अलग ही दबदबा था। एक चाइल्ड एक्टर ने तो मात्र 10 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीत लिया था। आज वह कहां और क्या कर रहे हैं, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। 

    कहां हैं दीवार के मास्टर राजू। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही कोई भी फिल्म हीरो-हीरोइन और खलनायक के इर्द-गिर्द घूमे, लेकिन अन्य कलाकारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी है। कई बार कम स्क्रीन टाइम पाने के बावजूद कुछ कलाकार इतना जबरदस्त काम करते हैं कि दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। 70 दशक के मशहूर चाइल्ड एक्टर मास्टर राजू (Master Raju) भी उन्हीं में से एक हैं।

    70 के दशक में मास्टर राजू के नाम से मशहूर राजू श्रेष्ठ (Raju Shrestha) ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी छोटी सी भूमिका से भी सभी का दिल जीता है। उनका असली नाम फहीम अजनी (Fahim Ajani) है जिन्हें अपने स्टेज नाम मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ से जाना जाता है।

    3 साल की उम्र में किया था डेब्यू

    200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मास्टर राजू ने मात्र 3 साल की उम्र से अपना करियर शुरू किया था। 15 अगस्त 1966 को जन्मे मास्टर राजू की पहली फिल्म शर्त (1969) में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।

    Raju Shrestha

    राजेश खन्ना संग शेयर किया स्क्रीन

    मास्टर राजू को असली पहचान साल 1972 में रिलीज हुई बावर्ची (Bawarchi) से मिली, जिसमें राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह जीतेंद्र और जया भादुरी (बच्चन), नफरत, अमिताभ बच्चन स्टारर अभिमान और दीवार जैसी फिल्मों में काम किया।

    नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं राजू

    सबसे ज्यादा लाइमलाइट मास्टर राजू को फिल्म चितचोर से मिली, जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था। मास्टर राजू सपोर्टिंग रोल में कई फिल्मों में नजर आए। उन्होंने आखिरी फिल्म साल 2005 में फिल्म खामोश... खौफ की रात में काम किया था।

    Raju Shrestha

    टीवी इंडस्ट्री में चलाया जादू 

    फिल्मों के साथ-साथ राजू ने टीवी शोज में भी अपनी भूमिका से दिल जीता। वह ब्योमकेश बक्शी, चुनौती और जय हनुमान जैसे शोज में नजर आए। आखिरी बार एक्टर को साल 2022 में सोनी सब के शो जिद्दी दिल माने ना में देखा गया था। जल्द ही वह जीटीवी शो क्योंकि सास मां बहू बेटी होती है में नजर आएंगे।

