70 के दशक का मशहूर चाइल्ड एक्टर, अमिताभ बच्चन-राजेश खन्ना के साथ किया काम... अब कहां है मास्टर राजू?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही कोई भी फिल्म हीरो-हीरोइन और खलनायक के इर्द-गिर्द घूमे, लेकिन अन्य कलाकारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी है। कई बार कम स्क्रीन टाइम पाने के बावजूद कुछ कलाकार इतना जबरदस्त काम करते हैं कि दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। 70 दशक के मशहूर चाइल्ड एक्टर मास्टर राजू (Master Raju) भी उन्हीं में से एक हैं।

70 के दशक में मास्टर राजू के नाम से मशहूर राजू श्रेष्ठ (Raju Shrestha) ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी छोटी सी भूमिका से भी सभी का दिल जीता है। उनका असली नाम फहीम अजनी (Fahim Ajani) है जिन्हें अपने स्टेज नाम मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ से जाना जाता है।

3 साल की उम्र में किया था डेब्यू 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मास्टर राजू ने मात्र 3 साल की उम्र से अपना करियर शुरू किया था। 15 अगस्त 1966 को जन्मे मास्टर राजू की पहली फिल्म शर्त (1969) में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।

राजेश खन्ना संग शेयर किया स्क्रीन मास्टर राजू को असली पहचान साल 1972 में रिलीज हुई बावर्ची (Bawarchi) से मिली, जिसमें राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह जीतेंद्र और जया भादुरी (बच्चन), नफरत, अमिताभ बच्चन स्टारर अभिमान और दीवार जैसी फिल्मों में काम किया।