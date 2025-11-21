कहां हैं 'मेरा सोना सजन घर' गाने की एक्ट्रेस? पहली फिल्म से रातोंरात बनीं स्टार, 22 साल बाद दिखती हैं ऐसी
क्या आपको दिल परदेसी हो गया की 'रुकसार' याद हैं? 22 साल पहले इस एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। आज वह कहां हैं और क्या कर रही हैं, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लैमर वर्ल्ड में जो कलाकार पहली फिल्म से सितारा बनता है, वो कब गुमनाम हो जाए... किसी को नहीं मालूम। हिंदी सिनेमा में कई कलाकार आए जिन्हें पहली फिल्म से ही लोकप्रियता मिल गई लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। इनमें एक 22 साल पहले आईं एक एक्ट्रेस भी शामिल हैं।
साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म दिल परदेसी हो गया (Dil Pardesi Ho Gayaa) तो याद ही होगी। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन इसके गाने सुपरहिट हुए थे। गानों के बलबूते ही फिल्म के कलाकार मशहूर हो गए थे। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हीरोइन को मिली थी।
पहली फिल्म से छा गई थीं सलोनी
फिल्म में एक गाना 'मेरा सोना सजन घर आया' (Mera Sona Sajan Ghar Aaya Song) उस वक्त का सबसे पसंदीदा गाना बन गया था और इस गाने ने फिल्म की एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया था। वो एक्ट्रेस सलोनी असवानी (Saloni Aswani) हैं। दिल परदेसी हो गया में रुकसार की भूमिका निभाने वालीं एक्ट्रेस सलोनी असवानी की ये डेब्यू मूवी थी।
यह भी पढ़ें- Veerana की 'जैस्मिन' का 37 साल बाद बदल गया है इतना लुक, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं एक्ट्रेस का वीडियो वायरल?
साउथ फिल्मों में भी मिली सफलता
इससे पहले वह एक फेमस मॉडल थीं और कई टीवी ऐड्स में काम किया था। जब 2003 में सावर कुमार तक की फिल्म दिल परदेसी हो गया में सलोनी आईं तो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली और फिर उन्होंने हिंदी के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने मात्र दो हिंदी फिल्में कीं और फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बस गईं। उन्होंने बॉडीगार्ड, बुद्धीवंता, शिवम जैसी फिल्मों में काम किया है।
अब कहां हैं सलोनी असवानी?
सलोनी आज हिंदी फिल्मों से दूर हो गई हैं और तेलुगु व कन्नड़ फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। आखिरी बार उन्हें वरुण तेज स्टारर मटका मूवी में पद्मा की भूमिका में देखा गया था। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 67.2 हजार फॉलोअर्स हैं। वह आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितना 22 साल पहले थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।