कहां हैं 'मेरा सोना सजन घर' गाने की एक्ट्रेस? पहली फिल्म से रातोंरात बनीं स्टार, 22 साल बाद दिखती हैं ऐसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ग्लैमर वर्ल्ड में जो कलाकार पहली फिल्म से सितारा बनता है, वो कब गुमनाम हो जाए... किसी को नहीं मालूम। हिंदी सिनेमा में कई कलाकार आए जिन्हें पहली फिल्म से ही लोकप्रियता मिल गई लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। इनमें एक 22 साल पहले आईं एक एक्ट्रेस भी शामिल हैं।

साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म दिल परदेसी हो गया (Dil Pardesi Ho Gayaa) तो याद ही होगी। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, लेकिन इसके गाने सुपरहिट हुए थे। गानों के बलबूते ही फिल्म के कलाकार मशहूर हो गए थे। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हीरोइन को मिली थी।

पहली फिल्म से छा गई थीं सलोनी फिल्म में एक गाना 'मेरा सोना सजन घर आया' (Mera Sona Sajan Ghar Aaya Song) उस वक्त का सबसे पसंदीदा गाना बन गया था और इस गाने ने फिल्म की एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया था। वो एक्ट्रेस सलोनी असवानी (Saloni Aswani) हैं। दिल परदेसी हो गया में रुकसार की भूमिका निभाने वालीं एक्ट्रेस सलोनी असवानी की ये डेब्यू मूवी थी।