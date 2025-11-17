Veerana की 'जैस्मिन' का 37 साल बाद बदल गया है इतना लुक, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं एक्ट्रेस का वीडियो वायरल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ अभिनेत्रियां हवा के झोंके जैसी आईं और फिर सिनेमा से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो गईं। वीराना मूवी की जैस्मिन भी उन्हीं में से एक हैं। भूतनी का किरदार निभाने वालीं जैस्मिन वीराना मूवी से रातोंरात स्टार बन गई थीं।

वीराना में अपनी अदाकारी ही नहीं, जैस्मिन ने अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना दिया था। वीराना सफल हुई और जैस्मिन को भी स्टारडम मिला लेकिन वह अचानक फिल्मों से गायब हो गईं। 13 साल की उम्र में किया था डेब्यू जैस्मिन सिर्फ 13 साल की थीं, जब उन्होंने विनोद खन्ना के साथ फिल्म सरकारी मेहमान से डेब्यू किया था। फिर वह डाइवोर्स मूवी में भी दिखाई दीं। इन फिल्मों से ज्यादा उन्हें पहचान रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना से मिली जिसमें उन्होंने एक भूतनी का किरदार निभाया था जो मर्दों को लुभाकर उनकी हत्या कर देती है।

जैस्मिन ने वीराना के बाद छोड़ी थी इंडस्ट्री इस फिल्म के बाद हर ओर जैस्मिन के चर्चे होने लगे थे। इससे पहले उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिलती, उन्होंने चुपके से इंडस्ट्री को गुडबाय कह दिया है। एक्ट्रेस कहां गईं, क्या कर रही हैं, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मगर अब 37 साल बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।

जैस्मिन का वीडियो हुआ वायरल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ब्लू जींस और शर्ट पहनी महिला को जैस्मिन बताया जा रहा है। बॉलीवुड टेस्ट नाम के इंस्टाग्राम पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन लिखा है, "वीराना की वायरल जैस्मिन एयरपोर्ट पर देखी गईं।" मगर बता दें कि जैस्मिन का ये वीडियो एआई से बनाया गया है।