Veerana की खूबसूरत भूतनी 'जैस्मीन' कहां गई? अंडरवर्ल्ड भी था जिसका दीवाना, अब ऐसे करती हैं गुजारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीराना हिंदी सिनेमा कल्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म मानी जाती है। 1988 में रामसे ब्रदर्स की इस शानदार पेशकश ने दर्शकों का डराने के साथ-साथ उनका खूब मनोरंजन किया था। खासतौर पर फिल्म में खूबसूरत भूतनी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री जैस्मिन धुन्ना (Jasmine Dhunna) ने हर किसी को आकर्षित किया था। जी हां, वीराना फिल्म को आज भी जैस्मिन की वजह से याद किया जाता है।

लेकिन मौजूदा समय में ये एक्ट्रेस कहां गुम (Veerana Actress) हैं और क्या कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस आधार पर आज हम आपको वीराना फेम हसीना के बारे में ताजा जानकारी देने जा रहे हैं- कहां गायब हो गयीं वीराना एक्ट्रेस? 37 साल पहले आई वीराना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में जैस्मिन नाम की एक ब्यूटीफुल चुड़ैल की कहानी को दिखाया गया था, जो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मर्दों को मौत के घाट उतारती है। रील और रियल लाइफ में जैस्मिन धुन्ना हद से ज्यादा हॉट और बोल्ड हुआ करती थीं।

उन्होंने बताया था- जैस्मिन फिलहाल अमेरिका में रहती हैं और बिजनेस करती हैं। हालांकि, वह काम के सिलसिले में कई बार मुंबई भी आती हैं। अचानक गायब होने के बाद मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, वह मुझसे मिलने भी आईं और बहुत सारे कपड़े भी लाईं।

वीराना की जैस्मिन ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? करीब 9 साल तक एक सफल अभिनेत्री के तौर पर वीराना एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना ने हिंदी सिनेमा में राज किया। सिर्फ वीराना ही नहीं इस दौरान कई हिट मूवीज में अपने हुस्न और शानदार अदाकारी का जलवा बिखेरा। खबरों की मानें तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैस्मिन की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और वह उन्हें परेशान करने लगा था। एक्ट्रेस ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।