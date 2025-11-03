Veerana की खूबसूरत भूतनी 'जैस्मीन' कहां गई? अंडरवर्ल्ड भी था जिसका दीवाना, अब ऐसे करती हैं गुजारा
37 साल पहले सिनेमा जगत में सबसे खतरनाक हॉरर थ्रिलर फिल्म वीराना को रिलीज किया गया था। इस मूवी में खूबसूरत भूतनी जैस्मिन की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस (Veerana Actress) को भला कौन भूल सकता है। आज के दौर में वह कहां और क्या करती हैं, आइए इस लेख में जानते हैं-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीराना हिंदी सिनेमा कल्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म मानी जाती है। 1988 में रामसे ब्रदर्स की इस शानदार पेशकश ने दर्शकों का डराने के साथ-साथ उनका खूब मनोरंजन किया था। खासतौर पर फिल्म में खूबसूरत भूतनी का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री जैस्मिन धुन्ना (Jasmine Dhunna) ने हर किसी को आकर्षित किया था। जी हां, वीराना फिल्म को आज भी जैस्मिन की वजह से याद किया जाता है।
लेकिन मौजूदा समय में ये एक्ट्रेस कहां गुम (Veerana Actress) हैं और क्या कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस आधार पर आज हम आपको वीराना फेम हसीना के बारे में ताजा जानकारी देने जा रहे हैं-
कहां गायब हो गयीं वीराना एक्ट्रेस?
37 साल पहले आई वीराना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में जैस्मिन नाम की एक ब्यूटीफुल चुड़ैल की कहानी को दिखाया गया था, जो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मर्दों को मौत के घाट उतारती है। रील और रियल लाइफ में जैस्मिन धुन्ना हद से ज्यादा हॉट और बोल्ड हुआ करती थीं।
यह भी पढ़ें- Purana Mandir की 'सुमन' का बदल गया पूरा लुक, 41 साल बाद ऐसी दिखती है 80s की ये बोल्ड ब्यूटीफुल हसीना
उस दौर में उनकी जैसी हसीना हिंदी सिनेमा में कोई और नहीं थी। हालांकि, वह सफल एक्टिंग करियर के बाद अचानक से लाइमलाइट से दूर हो गईं। आज के समय में वह क्या करती हैं और कहां रहती हैं। इसके बारे में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनेता हेमंत बिरजे (Hemant Birje) ने खुलकर बात की।
उन्होंने बताया था- जैस्मिन फिलहाल अमेरिका में रहती हैं और बिजनेस करती हैं। हालांकि, वह काम के सिलसिले में कई बार मुंबई भी आती हैं। अचानक गायब होने के बाद मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, वह मुझसे मिलने भी आईं और बहुत सारे कपड़े भी लाईं।
वीराना की जैस्मिन ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?
करीब 9 साल तक एक सफल अभिनेत्री के तौर पर वीराना एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना ने हिंदी सिनेमा में राज किया। सिर्फ वीराना ही नहीं इस दौरान कई हिट मूवीज में अपने हुस्न और शानदार अदाकारी का जलवा बिखेरा। खबरों की मानें तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैस्मिन की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और वह उन्हें परेशान करने लगा था। एक्ट्रेस ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
माना जाता है कि इसी वजह से तंग आकर जैस्मिन धुन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया। इसके अलावा रामसे ब्रदर्स 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स में दिए इंटरव्यू में इसकी एक और वजह बताई, उनके अनुसार अपनी मां के निधन से जैस्मिन काफी टूट गई थीं और इसी कारण उन्होंने एक्टिंग लाइन से नाता तोड़ लिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।